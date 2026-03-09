Anthropic запускає маркетплейс інструментів на базі Claude

Компанія Anthropic запустила Claude Marketplace — каталог програмного забезпечення, створеного сторонніми розробниками на базі LLM-моделей серії Claude. Проект доступний у режимі попереднього перегляду, пише InfoWorld.

Платформа Claude Marketplace поки має обмежений перелік партнерів, однак серед них можна помітити досить відомі назви: Replit, Lovable Labs, GitLab, Snowflake, Harvey AI та Rogo. Наприклад, компанія з українським корінням GitLab представила в каталозі «інтелектуальний» інструмент оркестрації на базі Claude.

«Anthropic заробляє переважно за рахунок використання API, тому кожен партнерський додаток, що працює на Claude, генерує дохід від токенів. У цьому сенсі маркетплейс функціонує як двигун розподілу, а не як пункт стягнення плати, як це було колись в Amazon Web Services», — заявив Паріх Джайн, засновник Pareekh Consulting.

Для клієнтів, зацікавлених у Claude Marketplace, Anthropic повідомляє, що покупки, здійснені через каталог, «враховуються в частину вашого існуючого зобов’язання перед Anthropic». Це означає, що купивши доступ до інструменту на базі Claude, компанія отримає рахунок не від його фактичного розробника, а від Anthropic.

Запуск Claude Marketplace порушує ширше питання про те, як організації будуть використовувати Claude: безпосередньо через власні продукти та API Anthropic, чи через сторонні програми, які вбудовують Claude для більш спеціалізованих робочих процесів.

Нагадаємо, що кілька днів тому Anthropic запустила голосовий режим для Claude Code.

