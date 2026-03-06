logo

06/03/2026

«Вже не можу писати код вручну»: збій в роботі Claude викликав проблеми у деяких розробників

Дмитро Сімагін

Автор новин

Коли цього тижня стався збій в роботі інструментів вайб-кодування Claude, деяким розробникам програмного забезпечення довелося зіткнутися з немислимим: необхідністю писати код вручну.

У понеділок користувачі почали скаржитися на збої в сервісах Anthropic. На сторінці статусу Claude повідомляли про часті помилки: люди не могли зайти ні на Claude.ai, ні в Claude Code. Проблеми тривали ще у вівторок, але в середу все полагодили, пише Business Insider.

Збій продемонстрував дві важливі речі: наскільки популярним став Claude серед розробників програмного забезпечення, і наскільки багато хто з них залежить від існування цього інструменту в своїй роботі.

Senior-розробник Гауреш Пандіт з компанії Meta розповів, що Claude та інші подібні до нього інструменти дуже швидко інтегрувались в робочий процес. Тому коли сервіс ліг, йому довелось перейти на інші завдання — не пов’язані з кодом. Писати код вручну було б довше:

«Справа не в тому, що навик кудись зник. Просто тепер навіть для найпростіших речей легше скористатися LLM — це як одна кнопка: натиснув, і завдання зроблено».

Десятки користувачів Claude написали на Reddit та Discord, що самі не очікували, наскільки звикли до таких інструментів. «Збій Claude відчувається набагато сильніше, коли розумієш, що вже віддав йому половину свого мозку», — зазначив один програміст. «Що ж, доведеться писати код як печерна людина», — пожартував інший. Ще у когось збій Claude «зламав стартап».

Не секрет, що штучний інтелект кардинально змінив розробку ПЗ. З одного боку, майже всі погоджуються, що інструменти на базі ШІ суттєво підвищили продуктивність. Але при цьому багато хто скаржиться, що роботи побільшало. До того ж стає менше вакансій для джуніорів. Загалом люди переживають, що можуть поступово забути свої навички, якщо занадто залежати від штучного інтелекту.

Глава Claude Code Борис Черні у понеділок написав у X, що збій стався через «різке зростання кількості користувачів, яке перевантажило сервіси». Причиною сплеску став конфлікт між Anthropic і Пентагоном та угода, яку заключила з Міністерством оборони США компанія OpenAI. У Claude різко зросли завантаження, а у ChatGPT в 4 рази підскочило число видалень.

Нагадаємо, що 27-річний українець був заарештований в США за створення глобальної мережі генерації фейкових документів.

