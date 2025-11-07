logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 07/11/2025 11:57

Microsoft: не надавайте штучному інтелекту доступ до своєї кредитної картки

Дмитро Сімагін

Журналіст

Компанія Microsoft опублікувала результати випробувань Magentic Marketplace — симуляції торгового майданчика для дослідження можливостей агентів штучного інтелекту. Як виявилось, віртуальним помічникам поки зарано довіряти торгівлю за реальні гроші, пише The Register.

Дослідники Microsoft проводили контрольовані експерименти в різних сценаріях агентного ринку: наприклад, такі транзакції, як замовлення їжі або використання послуг з ремонту житла, де агенти видавали себе за клієнтів та підприємства. 

Кожен експеримент проводився з використанням 100 віртуальних клієнтів та 300 віртуальних підприємств, і включав як власні моделі (такі як GPT-4o та Gemini-2.5-Flash), так і моделі з відкритим кодом. Агенти створювали запити, обробляли результати та узгоджували транзакції.

Результати продемонстрували, що хоча агенти можуть допомогти в роботі, але їхні початкові «достатньо хороші» варіанти часто мають сумнівну ефективність. Штучний інтелект напрочуд легко піддавався на такі маніпуляції, як підроблені посвідчення про нагороди, фальшиві відгуки та приховані промпти. Дослідники також виявили, що деякі моделі демонструють упередженість, зокрема обирають компанію через позицію її сайту в результатах пошуку, а не на основі заслуг.

Однак, моделі відрізнялися між собою. Gemini-2.5-Flash виявилась загалом стійкою, тоді як інших можна було обдурити. 

Підсумовуючи тестування, в Microsoft зазначили: «Ці висновки підкреслюють критичну проблему безпеки для агентських торгових майданчиків». Було доведено, що агенти мають труднощі, коли їм надається забагато варіантів, і є вразливими до маніпуляцій.

Головна > Новини > Microsoft: не надавайте штучному інтелекту доступ до своєї кредитної картки

Найбільш обговорювані статті

Парне програмування зі штучним інтелектом менш ефективне, ніж з людиною — дослідженняПарне програмування зі штучним інтелектом менш ефективне, ніж з людиною — дослідження
FAVBET Tech увійшов у топ-5 платників податків серед резидентів «Дія.City»
Android-смартфони краще захищені від шахраїв, ніж iPhone — дослідження YouGovAndroid-смартфони краще захищені від шахраїв, ніж iPhone — дослідження
Найкращий квартал року: експорт ІТ-послуг з України демонструє зростанняНайкращий квартал року: експорт ІТ-послуг з України демонструє зростання
В OpenAI з'явилась нова категорія фахівців — Super JuniorВ OpenAI з’явилась нова категорія фахівців — Super Junior
Ілон Маск анонсував запуск месенджера X Chat, система шифрування якого «схожа на біткойн»Ілон Маск анонсував запуск месенджера X Chat, система шифрування якого «схожа на біткойн»
Y Combinator змінить свої правила заради українських фаундерів, які не можуть виїхати з країниY Combinator змінить свої правила заради українських фаундерів, які не можуть виїхати з країни
Alibaba відкрила безкоштовний доступ до своєї найпотужнішої моделі Qwen3-Max Thinking
«У нас є графічні процесори, але їх не можна підключити»: CEO Microsoft скаржиться на нестачу електроенергії«У нас є графічні процесори, але їх не можна підключити»: CEO Microsoft скаржиться на нестачу електроенергії
Microsoft: до 30% коду компанії написано штучним інтелектом

Штучний інтелект несе загрозу не джуніорам, а тим, хто не хоче адаптуватись — директор AWS

Microsoft видалить антивірусний софт із ядра Windows

Програмісти назвали три найпопулярніші ШІ-інструменти для роботи з кодом

Сем Альтман сподівається, що штучний інтелект не знищить людство

«Тепер важлива не кваліфікація, а ключові слова»: IT-фахівці розчаровані автоматизованим аналізом резюме

Білл Гейтс назвав три професії, які не зникнуть через розвиток ШІ. Серед них є айтівці

Вчені Стенфорда створили аналог ChatGPT за $600 та виклали його на GitHub

Китайські IT-компанії перевозять жорсткі диски у валізах. Причина в штучному інтелекті

В США відбулися перші змагання програмістів проти штучного інтелекту

Мінцифри запускає в «Дії» новий сервіс — Маркетплейс цифрових рішень

Це насторожує: ChatGPT тепер знаходить та фіксить баги в коді

Співзасновник Google закликає розробників працювати по 60 годин щотижня в офісі

9 сервісів зі штучним інтелектом для айтівців

Компанії використовують ChatGPT в 66% випадків для написання коду — опитування

Співробітникам Microsoft заборонили використовувати DeepSeek

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Штучний інтелект негативно впливає на продуктивність досвідчених розробників — результати дослідження

Білл Гейтс: програмування залишиться на 100% людською професією навіть через століття

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

Шифрування, фішинг, наркоторгівля: кіберзлочинці освоюють ChatGPT

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

І код напише, і таблиці заповнить: 10 корисних інструментів зі штучним інтелектом для айтівців

Які бізнес-задачі вирішує ШІ та як його впровадити. Досвід Favbet Tech

Топ текстів
Спецпроєкти - 3 тижні назад
П’ять пасток, у які потрапляють навіть досвідчені проджект-менеджери. Колонка FAVBET Tech
Спецпроєкти - 3 тижні назад
Є і буде завжди: як працювати з невизначеністю? Досвід у FAVBET Tech
Спецпроєкти - 3 тижні назад
Технічний рекрутинг у FAVBET Tech: як перевіряють кандидатів і чим тут допомагає ШІ
Спецпроєкти - 3 тижні назад
FAVBET Tech сплатив понад 650 млн грн податків за 9 місяців 2025 року
Новини - 1 місяць назад
Google надасть українським студентам безоплатний доступ до Gemini 2.5 Pro та Google AI Pro
Новини - 3 тижні назад
Співзасновник OpenAI Карпати опублікував код відкритого клону ChatGPT
Новини - 1 місяць назад
Новий тренд у розробці: очистка коду, згенерованого штучним інтелектом
Новини - 1 місяць назад
Новий інструмент Google CodeMender миттєво виправляє баги та переписує код
Досвід - 1 тиждень назад
Розробники TikTok зекономили компанії $300 000 на рік: просто переписали код Go API на Rust
Новини - 4 тижні назад
У Microsoft роз’яснили, як правильно писати коментарі в коді

Новини

Google Cloud розширює функціонал конструктора агентів Vertex AI Agent Builder

 07.11.2025 12:38

Microsoft: не надавайте штучному інтелекту доступ до своєї кредитної картки

 07.11.2025 11:57

Український стартап-акселератор запускає набір для early-stage компаній з головним призом $10 000

 07.11.2025 11:20

Конструктор міні-додатків Opal від Google став доступним в Україні

 07.11.2025 09:45

Gemini Deep Research тепер може використовувати дані з вашого Gmail та Google Диск

 06.11.2025 16:49

Кібезлочинці створили фейковий сайт МВС України. Він вимагає «оплату штрафу»

 06.11.2025 15:42

За чотири роки Google профінансувала 156 українських IT-стартапів

 06.11.2025 12:46

Microsoft представила дорожню карту розвитку штучного інтелекту у Visual Studio

 06.11.2025 11:30

Microsoft Teams буде відстежувати місцезнаходження працівників на роботі

 06.11.2025 09:28

ChatGPT відповідає точніше, якщо з ним розмовляти грубо

 05.11.2025 16:56

Спецпроєкти

П’ять пасток, у які потрапляють навіть досвідчені проджект-менеджери. Колонка FAVBET Tech
Безпілотники, AI та антидроновий захист: Топ розробок IT-компанії Favbet Tech для оборони країни
FAVBET Tech увійшов у топ-5 платників податків серед резидентів «Дія.City»
Топ текстів тижня
1.
В OpenAI з’явилась нова категорія фахівців — Super Junior
2.
«Демонструє постійну тенденцію брехати»: колишній соратник Сема Альтмана дав покази проти нього
3.
«У нас є графічні процесори, але їх не можна підключити»: CEO Microsoft скаржиться на нестачу електроенергії
4.
«Найбільший злом 2025 року»: хакер атакував криптопротокол Balancer DeFi і викрав понад $128 мільйонів
5.
Дистрибутив Linux Debian буде вимагати «жорстку залежність» до Rust
6.
Y Combinator змінить свої правила заради українських фаундерів, які не можуть виїхати з країни
7.
FAVBET Tech увійшов у топ-5 платників податків серед резидентів «Дія.City»
8.
Експерти прогнозують зниження попиту на розробників штучного інтелекту: агенти краще пишуть код
9.
Генератор відео Sora від OpenAI став доступним на Android
10.
Завдяки lazy imports програми на Python будуть запускатись швидше

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: