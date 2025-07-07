В Україні запустили маркетплейс DOT-Chain Defence для швидкої купівлі озброєння
Міністр оборони України Рустем Умєров оголосив про запуск DOT-Chain Defence, цифрової платформи, яка прискорює та спрощує постачання озброєння для Сил оборони. Про це повідомили на офіційному сайті Міноборони.
DOT-Chain Defence працює як маркетплейс, що дає змогу оперативно замовляти та доставляти зброю без зайвої бюрократії. Система створена для того, щоб ефективно забезпечувати фронт необхідними засобами в максимально короткі строки.
У пілотному запуску візьмуть участь 10 бригад ЗСУ, на що Міноборони виділило Агенції оборонних закупівель 1 млрд грн. На ці кошти бригади через IT-систему Державного оператора тилу зможуть замовити FPV-дрони, а незабаром — і інші види БПЛА, засоби РЕБ, роботизовані комплекси.
Як пояснив очільник Міноборони України, кожна військова частина матиме можливість обирати саме те, що потрібно їй для виконання завдань. Водночас Агенція оборонних закупівель забезпечуватиме фінансування і доставку без зайвої бюрократії, постачання відбуватиметься не за місяці, а за кілька тижнів.
«DOT-Chain Defence — це прозора, конкурентна і повністю цифровізована система. Вона розроблена на основі моделі постачання харчування для армії, яка вже довела свою ефективність», — заявив Рустем Умєров.
Як працює система:
- Військові самостійно обирають, замовляють і бронюють необхідні засоби, бачать строки постачання, залишають відгуки та отримують швидкі відповіді.
- Виробники отримують зрозумілий механізм співпраці з державою та армією, а також прямий зворотний зв’язок від військових.
- Держава бачить реальні потреби фронту, ухвалює рішення на основі даних, підтримує розвиток ОПК і впровадження інновацій.
«Ми створюємо нову модель постачання зброї для наших захисників — гнучку, прозору та швидку. Дякую кожному, хто долучився до розробки і запуску DOT-Chain Defence», — резюмував міністр оборони України.
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