logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 07/07/2025

В Україні запустили маркетплейс DOT-Chain Defence для швидкої купівлі озброєння

Андрій Губін

Журналіст

Партнер видання

Міністр оборони України Рустем Умєров оголосив про запуск DOT-Chain Defence, цифрової платформи, яка прискорює та спрощує постачання озброєння для Сил оборони. Про це повідомили на офіційному сайті Міноборони.

DOT-Chain Defence працює як маркетплейс, що дає змогу оперативно замовляти та доставляти зброю без зайвої бюрократії. Система створена для того, щоб ефективно забезпечувати фронт необхідними засобами в максимально короткі строки.

У пілотному запуску візьмуть участь 10 бригад ЗСУ, на що Міноборони виділило Агенції оборонних закупівель 1 млрд грн. На ці кошти бригади через IT-систему Державного оператора тилу зможуть замовити FPV-дрони, а незабаром — і інші види БПЛА, засоби РЕБ, роботизовані комплекси.

Як пояснив очільник Міноборони України, кожна військова частина матиме можливість обирати саме те, що потрібно їй для виконання завдань. Водночас Агенція оборонних закупівель забезпечуватиме фінансування і доставку без зайвої бюрократії, постачання відбуватиметься не за місяці, а за кілька тижнів.

«DOT-Chain Defence — це прозора, конкурентна і повністю цифровізована система. Вона розроблена на основі моделі постачання харчування для армії, яка вже довела свою ефективність», — заявив Рустем Умєров.

Як працює система:

«Ми створюємо нову модель постачання зброї для наших захисників — гнучку, прозору та швидку. Дякую кожному, хто долучився до розробки і запуску DOT-Chain Defence», — резюмував міністр оборони України.

Партнер видання

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською‌ ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.

Головна > Новини > В Україні запустили маркетплейс DOT-Chain Defence для швидкої купівлі озброєння

Найбільш обговорювані статті

ChatGPT знищив 54% вакансій для джунів у британському ІТChatGPT знищив 54% вакансій для джунів у британському ІТ
Дослідження виявило, хто найчастіше бреше в резюмеДослідження виявило, хто найчастіше бреше в резюме
Індійських айтівців просять «не працювати більше 46 годин на тиждень»Індійських айтівців просять «не працювати більше 46 годин на тиждень»
Зустріч Diia.City Union зібрала понад 100 компаній-резидентів Дія.City. Про що говорили на івенті
Huawei відкриє код мови програмування Cangjie, яка має стати конкурентом Java та SwiftHuawei відкриє код мови програмування Cangjie, яка має стати конкурентом Java та Swift
Microsoft опублікувала вихідний код GitHub Copilot Chat для VS CodeMicrosoft опублікувала вихідний код GitHub Copilot Chat для VS Code
В Google Play з'явиться новий інтерфейс завантаженьВ Google Play з’явиться новий інтерфейс завантажень
Рекордний оффер в IT: Цукерберг пропонує розробникам по $300 мільйонів протягом 4 роківРекордний оффер в IT: Цукерберг пропонує розробникам по $300 мільйонів протягом 4 років
Cloudflare блокуватиме ШІ-сканери, щоб уникнути їх доступу до контенту без дозволу
Військовим частинам дозволили мобілізувати громадян без участі ТЦК

Україна посилить санкції проти російського софту

Автоматизована роздача повісток: у Міноборони пояснили, як вона працюватиме

Що брати з собою, якщо мобілізують до ЗСУ: чекліст для айтівців

Треба зрозуміти, ви хочете розвиватися чи просто потрібні гроші: як знайти роботу в IT під час війни

Коли повістки вручають прямо на вулиці: хто має на це право і що буде, якщо не з'явитися у військкомат

«З українцями відмовляються працювати, ми вже втратили $850 тисяч»: що чекає на айтівців, які залишилися в країні

«Якщо спіймають — можеш попрощатися з життям»: як виживають херсонці в окупації. Розповідь волонтера

Закарпатські прикордонники піймали головного програміста. Але нічого не змогли довести

Ціна мобілізації: треба припинити призов айтівців, інакше західні клієнти підуть з України

Легальний спосіб: як айтівці можуть виїхати за кордон під час війни

Майнінг-ферма для ЗСУ: як війна відкрила в мені нові таланти

Соцмережі: у Львові військовослужбовці принесли повістки до курилки Epam

Російські хакери, ймовірно, атакують сайти українських інтернет-провайдерів

Український стартап створює застосунок із розпізнавання військової техніки — йому потрібні дані

ССО України оголосили набір айтівців та креативників — як приєднатися

«Співаючий рекрутер» зібрав близько 30 млн грн для ЗСУ

Як підготуватися і мінімізувати ризики для життя та здоров'я, якщо мобілізація неминуча

Безкоштовне вивчення мов та пожертвування у крипті: 7 стартапів, які підтримали українців під час війни

13% айтівців не донатять ЗСУ та волонтерам, а більшість віддає менше 5% доходу — опитування Djinni

Бронь від мобілізації на ФОП не поширюється — айтівці шукають вихід

Гарна спроба, але ні: проджект-менеджер показав прикордонникам паспорт Канади

Потрібні інженери та ІТ-фахівці. Сили безпілотних систем відкрили вакансії в унікальному підрозділі

Роботодавці вбачають в українцях ризики: як під час війни влаштуватися на роботу в Європі

Топ текстів
Новини - 4 тижні назад
CEO Google: завдяки штучному інтелекту продуктивність програмістів зросла на 10%
Новини - 3 тижні назад
В Україні порахували, скільки IT-фахівців мають бронювання від мобілізації
Новини - 3 тижні назад
Китайські IT-компанії перевозять жорсткі диски у валізах. Причина в штучному інтелекті
Новини - 3 тижні назад
Кабмін прийняв постанову з вимогами до цифрових гаманців в Україні
Новини - 2 тижні назад
Маск анонсував нову версію Grok, в якій «усунуть весь цифровий шум»
Новини - 1 тиждень назад
Microsoft видалить антивірусний софт із ядра Windows
Новини - 1 тиждень назад
Apple ставить розробників перед вибором — 5% комісії або обмежені функції App Store
Новини - 2 тижні назад
Зумери хочуть мати в офісі приватні кімнати для сексу з колегами — опитування EduBirdie
Новини - 2 тижні назад
В Android знайшли вразливість, яка дозволяє запускати дії в програмах без згоди користувача
Новини - 3 тижні назад
Сем Альтман стверджує, що Марк Цукерберг пропонував по $100 мільйонів топовим співробітникам OpenAI

Новини

В Україні запустили маркетплейс DOT-Chain Defence для швидкої купівлі озброєння

 10 хвилин назад

Засновник Twitter представив новий месенджер BitChat, якому не потрібен інтернет

 6 години назад

Ціна закриття IT-вакансії в Україні досягає 360 000 грн

 7 години назад

ChatGPT отримає «революційну» функцію Study Together

 10 години назад

У першому півріччі 2025 року IT-компанії США скоротили 94 000 працівників

 11 години назад

CEO GitHub прогнозує, що «розумні» компанії найматимуть більше розробників

 12 години назад

90 % HR-директорів планують наймати співробітників не дивлячись на диплом, а віддаючи пріоритет навичкам

 3 дні назад

Google надав українцям доступ до ШІ-моделі Veo 3, що може генерувати реалістичне відео зі звуком

 3 дні назад

Аналіз коду вказує на те, що нова версія ChatGPT зможе викликати браузер або API

 3 дні назад

Microsoft видалила PowerShell 2.0 з Windows 11

 3 дні назад

Спецпроєкти

Що вмітиме український ChatGPT та якою буде ІТ-освіта. Підсумки Tech360 у Києві
Які компанії увійшли до AI-комітету? Асоціація IT Ukraine оголосила склад і плани майданчика
Зустріч Diia.City Union зібрала понад 100 компаній-резидентів Дія.City. Про що говорили на івенті
Топ текстів тижня
1.
ChatGPT знищив 54% вакансій для джунів у британському ІТ
2.
GitHub зберігає навіть «видалені» коміти — багхантер зумів заробити на цьому $25 000
3.
Марк Цукерберг заявив, що зібрав «команду мрії» для розробки суперінтелекту
4.
Співробітників Microsoft зобов’язали використовувати на роботі Copilot
5.
Аналіз коду вказує на те, що нова версія ChatGPT зможе викликати браузер або API
6.
Microsoft видалила PowerShell 2.0 з Windows 11
7.
У сервіси Google додали чат-боти Gem, доступні для налаштування під конкретні завдання
8.
Upwork блокує українських фрилансерів: Мінцифри обіцяє розібратись
9.
В Google Play з’явиться новий інтерфейс завантажень
10.
Cloudflare блокуватиме ШІ-сканери, щоб уникнути їх доступу до контенту без дозволу

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: