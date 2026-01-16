Українська компанія MacPaw закриває свій маркетплейс Setapp Mobile

Одна з найбільших українських продуктових IT-компаній MacPaw оголосила про закриття з 16 лютого 2026 року свого магазину iOS-додатків Setapp Mobile. Відповідна заява опублікована на сайті маркетплейсу.

Причиною рішення названо складні «бізнес-умови, що все ще змінюються та не відповідають поточній бізнес-моделі Setapp». Закриття не стосується основного магазину Setapp, який пропонує програми для macOS.

Компанія попереджає, що 16 лютого всі мобільні додатки Setapp будуть видалені з платформи. Тому якщо ви користувалися програмами через Setapp Mobile, необхідно перенести свої дані заздалегідь, оскільки після завершення підтримки вони будуть недоступні.

Setapp Mobile — це альтернативний маркетплейс для iOS, доступний лише в Європейському союзі. На початку 2024 року антимонопольне законодавство ЄС змусило Apple дозволити стороннім магазинам додатків для iPhone працювати на своїй території. Навесні того ж року компанія MacPaw, головний офіс якої знаходиться в Києві, скористалася цим правом для запуску бета-версії Setapp Mobile.

У вересні 2024 року відбувся публічний реліз магазину додатків. Setapp Mobile працює лише на iPhone, а не на iPad чи Apple Watch.

Наразі Setapp Mobile пропонує доступ до платних версій понад 50 програм для iOS за єдиною щомісячною підпискою. У магазині представлені такі програми, як n-Track Studio, MindNode, Session та інші.