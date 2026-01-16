/>
logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 16/01/2026 10:44

Українська компанія MacPaw закриває свій маркетплейс Setapp Mobile

Дмитро Сімагін

Журналіст

Одна з найбільших українських продуктових IT-компаній MacPaw оголосила про закриття з 16 лютого 2026 року свого магазину iOS-додатків Setapp Mobile. Відповідна заява опублікована на сайті маркетплейсу.

Причиною рішення названо складні «бізнес-умови, що все ще змінюються та не відповідають поточній бізнес-моделі Setapp». Закриття не стосується основного магазину Setapp, який пропонує програми для macOS.

Компанія попереджає, що 16 лютого всі мобільні додатки Setapp будуть видалені з платформи. Тому якщо ви користувалися програмами через Setapp Mobile, необхідно перенести свої дані заздалегідь, оскільки після завершення підтримки вони будуть недоступні. 

Setapp Mobile — це альтернативний маркетплейс для iOS, доступний лише в Європейському союзі. На початку 2024 року антимонопольне законодавство ЄС змусило Apple дозволити стороннім магазинам додатків для iPhone працювати на своїй території. Навесні того ж року компанія MacPaw, головний офіс якої знаходиться в Києві, скористалася цим правом для запуску бета-версії Setapp Mobile. 

У вересні 2024 року відбувся публічний реліз магазину додатків. Setapp Mobile працює лише на iPhone, а не на iPad чи Apple Watch. 

Наразі Setapp Mobile пропонує доступ до платних версій понад 50 програм для iOS за єдиною щомісячною підпискою. У магазині представлені такі програми, як n-Track Studio, MindNode, Session та інші.

 

Головна > Новини > Українська компанія MacPaw закриває свій маркетплейс Setapp Mobile

Найбільш обговорювані статті

Придбаний Meta стартап Manus випустив інструмент для запису, розшифровки та аналізу зустрічейПридбаний Meta стартап Manus випустив інструмент для запису, розшифровки та аналізу зустрічей
EPAM заключає партнерство з Cursor для створення та масштабування команд ШІ-розробниківEPAM заключає партнерство з Cursor для створення та масштабування команд ШІ-розробників
Senior-розробник Microsoft дає поради, як програмісту вижити в епоху штучного інтелектуSenior-розробник Microsoft дає поради, як програмісту вижити в епоху штучного інтелекту
Anthropic оновлює Claude Code до версії 2.1.0Anthropic оновлює Claude Code до версії 2.1.0
Більшість розробників не довіряють згенерованому коду, але все одно не перевіряють йогоБільшість розробників не довіряють згенерованому коду, але все одно не перевіряють його
Ілон Маск пообіцяв відкрити код нового алгоритму XІлон Маск пообіцяв відкрити код нового алгоритму X
Лінус Торвальдс використав для свого нового пет-проекту вайб-кодинг Google AntigravityЛінус Торвальдс використав для свого пет-проекту вайб-кодинг Google Antigravity
У ChatGPT буде функція для пошуку роботи та покращення резюмеУ ChatGPT буде функція для пошуку роботи та покращення резюме
В українських розробників за кордоном зарплати знижуються, в Україні — стабільні або зростаютьВ українських розробників за кордоном зарплати знижуються, в Україні — стабільні або зростають
Мінцифри запускає в «Дії» новий сервіс — Маркетплейс цифрових рішень

Мобільні застосунки: їх види та особливості

Землі для випасання худоби, штрафи на 11 млн і «лісовий хай-тек». Чому відбуваються обшуки в офісі MacPaw

Android, iOS, Java, C#, Python, QA: Andersen запускає безплатні стажування з працевлаштуванням

Застосунок «Повітряна тривога» для Windows: NIX розповіли про нову розробку

В офісі ІТ-компанії MacPaw проходять обшуки: хочуть вилучити техніку

В iOS знайшли баг: один рядок коду міг перетворити iPhone на «цеглину»

Swift проти Objective-C: яку мову програмування вигідніше вивчати

В Україні стартував новий маркетплейс «Північ-Спецодяг»: що це означає для галузі е-коммерс

 

Amazon закриває свій магазин мобільних додатків

Шантаж «свинофермами», тітушки, допити: засновник розповів передісторію обшуку у MacPaw

«Ніяких мітингів у середу»: у MacPaw впровадили експеримент

Розробник «Кобзи» створив «літералі». Про що нова гра

Rescue from Explosion: вийшла програма, яка визначає відстань до вибуху

«Рішення заради стабільності»: MacPaw планує відкрити офіс у Бостоні

Названі компанії з найбільшими зарплатами для iOS-ринку

Конкурент App Store: MacPaw запускає мобільний маркетплейс Setapp у ЄС

Українська IT-компанія відкрила альтернативний магазин iOS-додатків

«Нагальної необхідності в обшуках не було»: замгенпрокурора висловився по справі MacPaw

Softserve, Ajax Systems, Macpaw і Genesis виступили проти декларування і податків на іноземний бізнес

Apple випадково показала дизайн наступної версії iOS у в'єтнамському акаунті

MacPaw відкрила офіс у Бостоні і планує розширити команду до 30 фахівців

Компанія MacPaw скорочує 20% команди. Причина — стабілізація компанії на тлі фінансових викликів

Apple випустила iOS 18.1 з функціями Apple Intelligence

Топ текстів
- 3 тижні назад
Кібербезпека, ШІ та хмари. Кейси компанії, яка втретє стала найкращим партнером Microsoft в Україні
Спецпроєкти - 3 тижні назад
В одеському виші відкрили навчальну аптеку, де студенти отримуватимуть практичні навички професії
Спецпроєкти - 1 місяць назад
Як будувати кар’єру в IT і кого шукають роботодавці у 2026? Розкажуть на IT Career Conf 25/26 від Neoversity
Новини - 1 тиждень назад
Творець Claude Code показав, як він використовує цей інструмент у своїх робочих процесах
Новини - 3 тижні назад
«У кампусі панує гнітюча атмосфера»: випускники топових вузів США не можуть знайти роботу в ІТ
Новини - 1 місяць назад
Ціни на оперативну пам’ять за останній квартал зросли на 252%. Експерти пояснюють причини
Новини - 3 тижні назад
OpenAI непомітно розгортає «блоки форматування» в ChatGPT
Новини - 4 тижні назад
Amazon викрила IT-фахівця з КНДР завдяки мілісекундам затримки при натисканні клавіатури
Новини - 2 тижні назад
Розробник пропонує перенести системи штучного інтелекту з Python на Java
Новини - 4 тижні назад
Мінфін все ж таки готується ввести ПДВ для ФОП третьої групи

Новини

Українська компанія MacPaw закриває свій маркетплейс Setapp Mobile

 16.01.2026 10:44

Replit запускає інструмент вайб-кодингу iOS-додатків

 16.01.2026 09:18

GPT-5.2 написала веб-браузер з нуля. Модель створила три мільйони рядків коду і працювала безперервно цілий тиждень

 15.01.2026 16:46

Минулого року в усьому світі скоротили 244 тисячі IT-працівників — дослідження RationalFX

 15.01.2026 15:47

Компанія Ілона Маска погодилась змінити алгоритм Grok через ризик судової заборони

 15.01.2026 12:45

Розширення Copilot Studio для VS Code стало загальнодоступним

 15.01.2026 11:18

У 2025 році користувачі менше завантажували мобільні програми, але доходи розробників зросли

 15.01.2026 09:41

«Скопіювали чужий код»: конкурс з розробки LLM-моделі з нуля провалився

 14.01.2026 16:40

Google опублікувала Universal Commerce Protocol. Він стандартизує замовлення та онлайн-оплату через агентів штучного інтелекту

 14.01.2026 15:03

Творець месенджера Signal представив ШІ-помічника Confer. Він має відкритий код та засоби шифрування

 14.01.2026 12:08

Спецпроєкти

В одеському виші відкрили навчальну аптеку, де студенти отримуватимуть практичні навички професії
Топ текстів тижня
1.
Senior-розробник Microsoft дає поради, як програмісту вижити в епоху штучного інтелекту
2.
Лінус Торвальдс використав для свого пет-проекту вайб-кодинг Google Antigravity
3.
У GitHub пояснили, чому статично типізовані мови програмування зараз такі популярні
4.
Anthropic оновлює Claude Code до версії 2.1.0
5.
EPAM заключає партнерство з Cursor для створення та масштабування команд ШІ-розробників
6.
GPT-5.2 написала веб-браузер з нуля. Модель створила три мільйони рядків коду і працювала безперервно цілий тиждень
7.
В українських розробників за кордоном зарплати знижуються, в Україні — стабільні або зростають
8.
Медіа про технології та бізнес ITC.ua, MC.today та Highload об’єднуються із діловим виданням The Page та платформою SPEKA
9.
У ChatGPT буде функція для пошуку роботи та покращення резюме
10.
«Скопіювали чужий код»: конкурс з розробки LLM-моделі з нуля провалився

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: