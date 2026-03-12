logo

Новини 12/03/2026 11:09

Google запускає пробні версії мобільних ігор

Дмитро Сімагін

Автор новин

У магазині додатків Google Play з’явилася нова функція Game Trials. Вона надає можливість зіграти в платну гру, перш ніж оформити її покупку. На початковому етапі така можливість доступна для деяких платних ігор на мобільних пристроях, а в перспективі дебютує і Google Play Games для ПК, пише 9to5google.

Щоб спробувати нову функцію, на сторінці гри з підтримкою Game Trials треба знайти кнопку Try. При натисканні на неї платформа покаже, скільки можна буде грати в цю гру, перш ніж доведеться її купити. Механізм роботи новинки Google продемонструвала на прикладі хорору Dredge — в нього можна грати 60 хвилин, після чого користувача поставлять перед вибором: видалити гру зі свого пристрою або заплатити за неї.

Google запускає пробні версії мобільних ігор

Паралельно Google запроваджує цінову політику «Купуй один раз, грай будь-де». Вона надає доступ як до мобільної, так і до ПК-версії однієї гри. Підтримка розгортається для серії Reigns, OTTTD та Dungeon Clawler.

Ще одна приємна новина: переглядати ігри для ПК зі смартфону Android тепер можна на новій сторінці «ПК» на вкладці «Ігри». Коли ви додаєте якусь гру до списку бажань, Google надішле сповіщення, коли вона буде зі знижкою.

Нарешті, ще одним нововведенням стала функція Play Games Sidekick — у деяких завантажених із платформи іграх з’явився помічник із штучним інтелектом Gemini. Він показує актуальну інформацію та інструменти, які можуть знадобитись в ігровому процесі. Для цього вже не треба здійснювати пошуковий запит. А для тих, хто віддає перевагу не штучному інтелекту, а думці інших людей, на сторінках деяких ігор з’явилися пости спільноти. Поки що ці матеріали доступні лише для англомовної аудиторії.

Нагадаємо, що ЄС готується заборонити інсталяцію Android-додатків поза межами Google Play.

