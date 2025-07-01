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Новини 01/07/2025

Cloudflare блокуватиме ШІ-сканери, щоб уникнути їх доступу до контенту без дозволу

Андрій Губін

Журналіст

Партнер видання

Cloudflare запустила інструмент, який за замовченням блокує доступ ШІ-сканерів до контенту без дозволу або компенсації. У власників вебсайтів також з’явиться опція отримувати винагороду за доступ до свого контенту — «Оплата за сканування». Про це повідомили в Dev.ua.

Програма Pay Per Crawl дозволить видавцям встановлювати ціну для скраперів ШІ за доступ до їхнього контенту. ШІ-компанії можуть переглянути ціни та вирішити, чи реєструватися на «Pay Per Crawl», чи відмовитися.

Поки що це доступно лише для «групи провідних видавців і творців контенту», але Cloudflare стверджує, що це забезпечить «ШІ-компаніям можливість використовувати якісний контент належним чином — з дозволу та компенсації».

Кілька великих видавців та онлайн-платформ, включаючи The Associated Press, The Atlantic, Fortune, Stack Overflow та Quora, підтримують нові обмеження Cloudflare щодо ШІ-сканерів, оскільки вебсайти стикаються з майбутнім, де більше людей знаходять інформацію через чат-боти зі штучним інтелектом, а не пошукові системи.

Крім того, Cloudflare заявляє, що співпрацює з компаніями, що займаються штучним інтелектом, щоб допомогти перевірити їхні сканери та дозволити їм «чітко вказати свою мету», наприклад, чи використовують вони контент для навчання, висновків чи пошуку. Власники вебсайтів можуть потім переглянути цю інформацію та визначити, які сканери дозволити.

«Оригінальний контент — це те, що робить інтернет одним із найвидатніших винаходів минулого століття, і ми повинні об’єднатися, щоб захистити його. Сканери ШІ збирають контент без обмежень. Наша мета — повернути владу в руки творців, водночас допомагаючи компаніям ШІ впроваджувати інновації», — каже CEO Cloudflare Метью Прінс.

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