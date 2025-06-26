Українські компанії Haiqu та Respeecher потрапили до списку технологічних лідерів за версією Світового економічного форуму

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Американсько-українська компанія Haiqu та «звуковий» стартап Respeecher потрапили в перелік 2025 Technology Pioneer за версією Світового економічного форуму (World Economic Forum), повідомили в DOU.

2025 Technology Pioneer — це список найперспективніших стартапів світу, які розв’язують глобальні проблеми.

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«З 2000 року, комʼюніті WEF Technology Pioneers обʼєднує інноваційні компанії з усього світу. До нього входять такі імена, як Google, PayPal, Dropbox та Palantir Technologies. Нині поруч з цими інноваторами стоїть і Haiqu. Цьогоріч разом з Respeecher ми маємо нагоду представити і українську стартап екосистему», — розповів співзасновник Haiqu Микола Максименко.

2025 Technology Pioneer цьогоріч охопив компанії, що розробляють технології від просторового ШІ та інтелектуальної робототехніки до мікроядерних реакторів, екологічно чистих накопичувачів енергії, видобутку корисних копалин на астероїдах і квантових обчислень.

Американсько-український стартап Haiqu працює над програмним забезпеченням, яке дозволяє краще використовувати квантові комп’ютери. Компанія заснована у 2022 році Річардом Гіваном і Миколою Максименком у межах канадського акселератора CDL. Компанія поєднує квантові обчислення, ШІ та HPC і розвиває команду в кількох країнах для роботи над задачами у фінансах, біо, автоіндустрії тощо.

Respeecher — український стартап, що розробляє передову технологію клонування голосу на базі ШІ. Її використовують провідні компанії в кіно, іграх та інших індустріях — серед клієнтів Disney, Sony, Universal, Paramount, Netflix, CD Projekt Red та інші.

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