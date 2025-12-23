logo

Новини 23/12/2025 15:30

Українським IT-стартапам відкрили програму грантів StartUP EDGE — пропонують від €20 000 до €40 000

Дмитро Сімагін

Журналіст

Український фонд стартапів оголосив про початок прийому заявок для участі в грантовій програмі Startup EDGE, яка фінансується за підтримки Європейського союзу та уряду Франції. Програма має загальний бюджет 1 мільйон євро і зосереджена на трьох напрямках:

  • DeepTech: штучний інтелект та машинне навчання, біотехнології та науки про життя, медичні технології, робототехніка, передові матеріали та виробництво, квантові обчислення, Інтернет речей, кібербезпека, космічні технології, електроніка, фотоніка, 5G, Web 3.0 та інші проривні технології.
  • GreenTech: сталий розвиток, відновлювана енергія, чисті технології, рішення для економії ресурсів та зменшення негативного впливу на навколишнє середовище.
  • EdTech: цифрові освітні рішення та технології для трансформації навчання та підвищення доступності знань.

Українські стартапи можуть отримати безповоротну фінансову підтримку для прискорення інновацій на ранніх стадіях. На стадії pre-seed допомога може складати до 20 000 євро, на стадії seed — до 40 000 євро.

Кожна заявка пройде прозорий багатоетапний процес оцінки, включно з внутрішніми перевірками на відповідність, експертну оцінку, представлення заявки конкурсній комісії та остаточне схвалення Наглядовою радою Фонду. На першому етапі програми експерти відберуть 9 проектів.

Подача заявок завершується 21 січня 2026 року, інформація про участь в проекті доступна за цим посиланням.

Нагадаємо, що за підсумками 2015 року українські deftech-стартапи залучили понад $105 мільйонів.

 

