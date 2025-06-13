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Новини 13/06/2025

Кабмін прийняв постанову з вимогами до цифрових гаманців в Україні

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка регламентує правила використання цифрових гаманців з електронною ідентифікацією за стандартом eIDAS 2.0. Це полегшить майбутню інтеграцію нашої країни в єдиний цифровий простір з ЄС, пише Урядовий портал.

Це другий крок у впровадженні цифрового гаманця за європейською моделлю. Попереду — тестування, технічна інтеграція та запуск.

Цифрові гаманці, які доступні для громадян Україні, мають підтримувати наступний функціонал:

  • підтвердження особи;
  • отримання держпослуг;
  • відкриття рахунків;
  • реєстрація SIM-карти;
  • користування електронними рецептами. 

Всі перераховані послуги, будуть доступні як в Україні, так і за кордоном.

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Постанова уряду визначає вимоги до таких гаманців — як українських, так і європейських, з дотриманням правил безпеки, захисту даних і взаємного визнання електронної ідентифікації між країнами ЄС та Україною.

Нагадаємо, кілька днів тому стало відомо, що компанія Google віділить $10 мільйонів на підтримку українських стартапів.

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