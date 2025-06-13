Кабмін прийняв постанову з вимогами до цифрових гаманців в Україні
Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка регламентує правила використання цифрових гаманців з електронною ідентифікацією за стандартом eIDAS 2.0. Це полегшить майбутню інтеграцію нашої країни в єдиний цифровий простір з ЄС, пише Урядовий портал.
Це другий крок у впровадженні цифрового гаманця за європейською моделлю. Попереду — тестування, технічна інтеграція та запуск.
Цифрові гаманці, які доступні для громадян Україні, мають підтримувати наступний функціонал:
- підтвердження особи;
- отримання держпослуг;
- відкриття рахунків;
- реєстрація SIM-карти;
- користування електронними рецептами.
Всі перераховані послуги, будуть доступні як в Україні, так і за кордоном.
Постанова уряду визначає вимоги до таких гаманців — як українських, так і європейських, з дотриманням правил безпеки, захисту даних і взаємного визнання електронної ідентифікації між країнами ЄС та Україною.
Нагадаємо, кілька днів тому стало відомо, що компанія Google віділить $10 мільйонів на підтримку українських стартапів.
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