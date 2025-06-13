Кабмін прийняв постанову з вимогами до цифрових гаманців в Україні

Партнер видання

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка регламентує правила використання цифрових гаманців з електронною ідентифікацією за стандартом eIDAS 2.0. Це полегшить майбутню інтеграцію нашої країни в єдиний цифровий простір з ЄС, пише Урядовий портал.

Це другий крок у впровадженні цифрового гаманця за європейською моделлю. Попереду — тестування, технічна інтеграція та запуск.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Цифрові гаманці, які доступні для громадян Україні, мають підтримувати наступний функціонал:

підтвердження особи;

отримання держпослуг;

відкриття рахунків;

реєстрація SIM-карти;

користування електронними рецептами.

Всі перераховані послуги, будуть доступні як в Україні, так і за кордоном.

Постанова уряду визначає вимоги до таких гаманців — як українських, так і європейських, з дотриманням правил безпеки, захисту даних і взаємного визнання електронної ідентифікації між країнами ЄС та Україною.

Нагадаємо, кілька днів тому стало відомо, що компанія Google віділить $10 мільйонів на підтримку українських стартапів.

Партнер видання

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською‌ ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.