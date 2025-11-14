logo

Новини 14/11/2025 12:30

Кабінет міністрів вніс розробників оборонних технологій до переліку «критично важливих»

Кабінет Міністрів України оновив постанову, яка визначає порядок надання статусу критично важливих підприємств. Тепер до цього переліку можуть потрапити компанії, які розробляють оборонні технології та інновації без залучення бюджетних коштів, повідомляє сайт КМУ.

Ще однією умовою потрапляння до списку критично важливих підприємств є наявність контрактів із Міністерством оборони. Також уточнено вимоги до обсягів бронювання працівників таких підприємств. Раніше, з 9 вересня, уряд дозволив бронювати всіх працівників критично важливих підприємств, розташованих у зонах бойових дій.

«Прийняті зміни запроваджують новий критерій для визначення критично важливими підприємств, установ та організацій, які здійснюють розробку інновацій у сфері оборони — зокрема у напрямі створення та вдосконалення озброєння і військової техніки без використання бюджетних коштів. Такі підприємства працюють на підставі договорів або контрактів, укладених із Міністерством оборони», – зазначив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

Як зазначає сайт Кабінету міністрів, ухвалення змін до постанови сприятиме сталому функціонуванню підприємств, що розробляють оборонні інновації, які відіграють важливу роль у забезпеченні економічної стійкості та обороноздатності держави.

Нагадаємо, кілька днів тому стало відомо, що незабаром в Україні скасують КВЕДи, у тому числі для IT-підприємців.

