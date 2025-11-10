logo

Новини 10/11/2025 11:19

В Україні скасують КВЕДи, у тому числі для IT-підприємців

Дмитро Сімагін

Журналіст

З 1 січня 2027 року в Україні запровадять новий класифікатор видів економічної діяльності. Замість звичного для багатьох підприємців КВЕД з’являться NACE 2.1-UA. Зміна стосуватиметься всіх підприємців, у тому числі розробників ПЗ, які оформлені як ФОП. Про це йдеться в наказі Державної служби статистики №191.

Хоча ФОП мають трохи більше року, щоб підготуватись до змін, варто вже зараз знати, що саме зміниться в класифікації видів підприємницької діяльності, крім назви:

  • Структура кодів залишиться чотиризначною, але відповідатиме євростандарту.
  • Класифікація деяких видів діяльності буде змінена: поточні КВЕДи можуть змінити номери.
  • Кожному підприємцю доведеться заново визначити основний та другорядний види діяльності та оновити інформацію в державному реєстрі.

Протягом 2026 року ФОПи мають час, щоб перевірити відповідність своїх кодів новому класифікатору та за необхідності отримати консультації в Держстаті.

Щодо того, чи потрібно подавати окрему заяву про зміну КВЕД, то цього робити поки не треба. Виключенням буде лише розділення якогось із вашого КВЕД на два нових. Але навіть якщо в цьому є потреба, то таку заяву зможуть прийняти лише після того, як зміни щодо класифікації КВЕД вступлять в силу — це станеться не раніше січня 2027 року. Поки що юристи рекомендують лише відстежити нові таблиці відповідності, щоб точно знати, які у вас будуть види діяльності за новим класифікатором.

Нагадаємо, що не так давно Кабінет міністрів України схвалив постанову про регулювання швидкості інтернету.

 

