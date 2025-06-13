В Україні порахували, скільки IT-фахівців мають бронювання від мобілізації

Партнер видання

Незважаючи на те, що IT-компанії, які визнано критично важливими, та ті, що входять до спеціального податкового режиму Дія.City, теоретично можуть забронювати до 50% свого персоналу, насправді частка заброньованих на порядок менша. За інформацією Харківського IT Кластера, на сьогодні в Україні бронювання мають 15-18 тисяч айтівців з 330 тисяч фахівців IT-галузі. Про це повідомляє DOU.

Зміни про порядок бронювання, які вступили в силу в травні цього року, залишили квоту на рівні 50% від персоналу, але тепер до загальної кількості військовозобов’язаних працівників IT-компанії входять і ті чоловіки, які вже служать у війську, проте мобілізувалися після 18 травня 2024 року.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

На практиці це означає, що компанії можуть можуть забронювати більше своїх фахівців в межах ліміту 50%. Наприклад, якщо раніше в компанії було 80 військовозобовʼязаних, то з них можна було забронювати максимум 40. Тепер, якщо в IT-компанії вже є 20 мобілізованих після 18 травня 2024 року, то загальна кількість військовозобов’язаних зростає до 100 і можна забронювати 50 з них.

У коментарі журналістам представники українських IT-компаній заявили, що не відчули значних змін у процесі бронювання. Причиною цього може бути те, що значна кількість айтівців працюють в статусі ФОП або за гіг-контрактом, тому вони не можуть бути заброньованими. За даними DOU, станом на зиму 2024 року в Україні 61,82% айтівців працювали як ФОПи, 14,41% — за гіг-контрактами і лише 10,71% — були офіційно працевлаштовані. І хоча з кожним роком спостерігається зменшення кількості ФОПів, цей варіант прийому на роботу досі залишається дуже поширеним в Україні.

Нагадаємо, що до кінця червня в мобільному застосунку Резерв+ з’явиться функція оплати штрафів ТЦК. Це звільнить громадян від потреби самостійно йти в ТЦК, брати рахунок, звертатися в банк і повертатися з квитанцією.

Партнер видання

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською‌ ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.