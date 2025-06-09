Штрафи у Резерв+ та цифрові відстрочки — Міноборони роз’яснює інформацію

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До кінця червня в мобільному застосунку Резерв+ з’явиться функція оплати штрафів ТЦК. Це звільнить громадян від потреби самостійно йти в ТЦК, брати рахунок, звертатися в банк і повертатися з квитанцією. Штраф можна буде оплатити прямо в телефоні. Про це в інтерв’ю DOU розповіла заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

Представниця військового відомства зауважила, що при добровільній сплаті штрафу за порушення обліку буде надаватись 50% знижка.

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«Плануємо нову функціональність, де буде вказана причина порушення. На кшталт «не явився на оповіщення», «не пройшов ВЛК» тощо… На першому етапі це будуть штрафи за неоновлення даних вчасно, далі додамо інші категорії», — роз’яснила Черногоренко.

У Міноборони також сподіваються до кінця 2025 року реалізувати через Резерв+ всі 35 відстрочок. Швидка цифровізація переоформлення відстрочок гальмується через те, що цей процес залежить не лише від оборонного відомства, але й також від Міносвіти, Мінохорони здоров’я, інших міністерств.

Ще одним нововведенням стануть смартконтракти, які з’являться в Резерв+ до кінця року. Можна буде долучитися до війська, підписавши контракт прямо в телефоні. Перед цим громадянин подає заявку на рекрутинг. Після цього з ним зв’язується рекрутер, проходить співбесіда. Підписання контракту в телефоні відбувається після погодження всіх умов.

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