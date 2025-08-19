Кабмін запустить «електронний ТЦК». Яких змін чекати?

Подана на розгляд Програма дій Кабінету Міністрів на 2025–2026 роки містить положення про подальшу цифровізацію оборонних процесів України. Важливою зміною, яка очікує на військовозобов’язаних, стане створення електронної системи «е-ТЦК». Її буде інтегровано в існуючий сервіс «Резерв+». Метою проекту є зменшення навантаження на військкомати та усунення черг, повідомляє DOU.

Передбачається, що «електронний ТЦК» зменшить паперовий документообіг приблизно на 15%. Одночасно Міністерство оборони розробляє електронні кабінети для підприємств, в яких можна будет вводити дані про призовників, військовозобов’язаних і резервістів. Це зробить процедуру обліку громадян більш прозорою та менш бюрократичною.

До грудня 2025 року буде запущено пілотний проект електронного обліку військовослужбовців для окремих підрозділів. Окрема увага приділена цифровізації ВЛК: ще цього року медична інформаційна система буде масштабована на рівень пілотних бригад. Це дозволить військовим отримували послуги онлайн.

Що стосується діючих цифрових сервісів Міноборони, то в оновлену версію «Армія+» додадуть функції для замовлення постачання, доступ до трьох документів онлайн, новий центр нотифікацій і чотири додаткові сервіси у розділі «Плюси».

Нагадаємо, що українці призовного віку, які перебувають за кордоном, тепер можуть стати на військовий облік без відвідування ТЦК і проходження ВЛК.