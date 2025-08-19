logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 19/08/2025

Кабмін запустить «електронний ТЦК». Яких змін чекати?

Дмитро Сімагін

Журналіст

Подана на розгляд Програма дій Кабінету Міністрів на 2025–2026 роки містить положення про подальшу цифровізацію оборонних процесів України. Важливою зміною, яка очікує на військовозобов’язаних, стане створення електронної системи «е-ТЦК». Її буде інтегровано в існуючий сервіс «Резерв+». Метою проекту є зменшення навантаження на військкомати та усунення черг, повідомляє DOU. 

Передбачається, що «електронний ТЦК» зменшить паперовий документообіг приблизно на 15%. Одночасно Міністерство оборони розробляє електронні кабінети для підприємств, в яких можна будет вводити дані про призовників, військовозобов’язаних і резервістів. Це зробить процедуру обліку громадян більш прозорою та менш бюрократичною.

До грудня 2025 року буде запущено пілотний проект електронного обліку військовослужбовців для окремих підрозділів. Окрема увага приділена цифровізації ВЛК: ще цього року медична інформаційна система буде масштабована на рівень пілотних бригад. Це дозволить військовим отримували послуги онлайн.

Що стосується діючих цифрових сервісів Міноборони, то в оновлену версію «Армія+» додадуть функції для замовлення постачання, доступ до трьох документів онлайн, новий центр нотифікацій і чотири додаткові сервіси у розділі «Плюси».

Нагадаємо, що українці призовного віку, які перебувають за кордоном, тепер можуть стати на військовий облік без відвідування ТЦК і проходження ВЛК.

Головна > Новини > Кабмін запустить «електронний ТЦК». Яких змін чекати?

Найбільш обговорювані статті

Китайська влада наполягла, щоб DeepSeek навчала модель R2 на обладнанні Huawei. Але щось пішло не такКитайська влада наполягла, щоб DeepSeek навчала модель R2 на обладнанні Huawei. Але щось пішло не так
Claude Sonnet 4 тепер може обробляти цілі програмні проекти за один запит
Хмарна vs локальна: як обрати ідеальну СRM і що вона повинна вміти
Оновлення ChatGPT: новий тарифний план за $5, інтеграція Gmail, Календаря та КонтактівОновлення ChatGPT: новий тарифний план за $5, інтеграція Gmail, Календаря та Контактів
Мова програмування Go оновлена до версії 1.25Мова програмування Go оновлена до версії 1.25
Все більше IT-компаній почали повертатися до формату особистих співбесід при прийомі на роботу.Через шахрайства зі штучним інтелектом Google та інші IT-компанії повертаються до особистих співбесід
Додаток Copilot від Microsoft для Windows 11 (і Windows 10) тепер підтримує розширений режим міркування на базі GPT-5.Користувачі Copilot отримали безкоштовний доступ до моделі міркування GPT-5
Google відкриє доступ до Gemini 2.5 Deep Research через APIGoogle відкриє доступ до Gemini 2.5 Deep Research через API
В Excel тепер можна аналізувати зображення за допомогою PythonВ Excel тепер можна аналізувати зображення за допомогою Python
В Україні порахували, скільки IT-фахівців мають бронювання від мобілізації

Кабмін прийняв постанову з вимогами до цифрових гаманців в Україні

Кабінет міністрів України схвалив постанову про регулювання швидкості інтернету

Miltech-розробники матимуть доступ до полігонів і фідбеки від військових

Відвідувати ТЦК тепер не обов'язково: у «Резерв+» з'явились електронні направлення

Міноборони готове платити військовослужбовцям за інноваційні розробки

Оновлення додатку «Резерв+» значно полегшить проходження ВЛК

Міноборони планує розширити електронну видачу відстрочок і проходження ВЛК

ЗСУ доповнять новим родом військ — Кіберсилами

В Україні почнуть регулювати хмарні послуги — постанова уряду

У «Резерв+» можуть скасувати раніше надану відстрочку: роз'яснення уряду

Чоловікам за кордоном зі статусом «у розшуку» потрібно повертатись в місцеві ТЦК — Міноборони

Міноборони оновило додаток «Резерв+». Як перевірити бронювання та відстрочку

Штрафи у Резерв+ та цифрові відстрочки — Міноборони роз'яснює інформацію

Програміст з Вінниччини домігся скасування штрафу ТЦК у 17 000 грн. Що вплинуло на рішення суду

Додаток «Резерв+» чекає оновлення: як оформити відстрочку онлайн

У Резерв+ з'явився новий сервіс — сплата штрафів

Правила бронювання військовозобов'язаних змінились — що чекати IT-фахівцям

Кабмін готується змінити категорії громадян, які мають право на відстрочку

Бронювання скасували чи зупинили? Міноборони роз'яснює питання

Нові функції Резерв+: push-сповіщення та завантаження розширених даних про користувача

Електронне бронювання та штрафи від ТЦК. В Дії з'явився новий функціонал

Мобілізація через «Дію» без проходження ТЦК і ВЛК: подробиці від Мінцифри

Як оформити відстрочку через «Резерв+». Міноборони відкрило подачу онлайн-заяв

Топ текстів
Новини - 4 тижні назад
В Android додали можливість запуску графічних програм Linux
Новини - 2 тижні назад
Популярність IT-спеціальностей серед українських випускників знижується другий рік поспіль
Новини - 2 тижні назад
У липні українські IT-компанії опублікували понад 7 тисяч вакансій — це рекорд з 2022 року
Новини - 4 тижні назад
Американку посадили на 8,5 років за «ферму ноутбуків» для північнокорейських програмістів
Новини - 3 тижні назад
Мінцифри запускає в «Дії» новий сервіс — Маркетплейс цифрових рішень
Новини - 3 тижні назад
Хакер зламав інструмент кодування Amazon Q Developer
Новини - 1 тиждень назад
Grok 4 стає безкоштовною, разом з генератором відео
Новини - 3 тижні назад
Форк Visual Studio Code від розробника TikTok шпигує за користувачами
Новини - 3 тижні назад
Anthropic оголосила про нові обмеження на користування Claude Code
Новини - 3 тижні назад
Айтівець з SQUAD загинув разом із донькою та собакою внаслідок атаки на Київ 31 липня

Новини

Кабмін запустить «електронний ТЦК». Яких змін чекати?

 1 годину назад

Керівник AWS: заміна джунів на штучний інтелект — «одна з найдурніших ідей»

 3 години назад

OpenAI розглядає можливість додати шифрування в ChatGPT

 5 години назад

87% гейм-девелоперів застосовують штучний інтелект у робочих процесах — дослідження Google Cloud

 7 години назад

Тарифи на інструмент кодування Kiro назвали «трагедією, яка спустошує гаманець»

 12 години назад

Microsoft заборонила користувачам зупиняти оновлення програм

 1 день назад

Claude зможе сам завершувати діалог, щоб запобігти шкідливому використанню

 1 день назад

Хоча Дія.City об'єднує понад 2200 IT-компаній, схеми з ФОПами все ще популярні — Гетманцев

 1 день назад

Google додає до Gemini нову функцію Projects

 1 день назад

Розробник підлаштував свій режим сну під дію тарифу Claude Pro

 1 день назад

Спецпроєкти

Ефективний моніторинг сучасного PHP-застосунку. Як тут працюють системи спостереження Observability?
Хмарна vs локальна: як обрати ідеальну СRM і що вона повинна вміти
Крихкі зони: як виявляти їх вчасно. Досвід FAVBET Tech
Топ текстів тижня
1.
Розробник підлаштував свій режим сну під дію тарифу Claude Pro
2.
У ChatGPT може з’явитись реклама
3.
Через шахрайства зі штучним інтелектом Google та інші IT-компанії повертаються до особистих співбесід
4.
В Google Translate додали функцію вивчення іноземних мов
5.
«Дія» шукає охочих отримувати щомісячні грошові виплати в рамках бета-тестування
6.
В Excel тепер можна аналізувати зображення за допомогою Python
7.
Google відкриє доступ до Gemini 2.5 Deep Research через API
8.
Китайська влада наполягла, щоб DeepSeek навчала модель R2 на обладнанні Huawei. Але щось пішло не так
9.
В Gemini додали «Персональний контекст» і «Тимчасові чати»
10.
Google випустила мініатюрну модель Gemma 3 270M — її можна запустити на смартфоні

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: