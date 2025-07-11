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Новини 11/07/2025

У Резерв+ з’явився новий сервіс — сплата штрафів

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Мобільний додаток Резерв+ поповнився новим сервісом – сплатою штрафів. Тепер військовозобов’язані можуть сплатити штраф за неуточнення даних до 16 липня 2024 року онлайн зі знижкою 50%, без черг та паперів. Виконання цієї вимоги дозволить не тільки швидко закрити справу про адміністративне порушення, але й прибрати червону стрічку зі статусу в застосунку, повідомляє сайт Міністерства оборони України. 

Поки що в мобільному додатку буде доступна тільки сплата штрафу за невчасне уточнення персональних даних. Сплатити штраф за інші порушення військового обліку в Резерв+ можна буде пізніше.

Щоб сплатити штраф онлайн, треба виконати наступні дії:

  • Оновити Резерв+ до останньої версії і авторизуватись в програмі.
  • Перейти до розділу «Штрафи онлайн», подати заяву про визнання порушення та протягом трьох днів отримати рішення ТЦК. 
  • Після цього в застосунку відкривається можливість сплатити штраф у 8500 грн – 50% від повної суми. Статус порушення та червона стрічка автоматично знімаються.

Рекомендується оплачувати штраф протягом 20 днів після отримання рішення в Резерв+. Якщо не зробити цього вчасно, доведеться сплатити повну суму – 17 000 грн. У разі несплати протягом 40 днів від отримання рішення ТЦК в застосунку штраф подвоюється до 34 000 грн, а справу передають до виконавчої служби. 

Увесь перелік штрафів додадуть в застосунок поступово, протягом кількох днів. Це необхідно, щоб уникнути перевантаження на сервіс.

Нагадаємо, що кілька тижнів тому розробника з Черкас притягли до кримінальної відповідальності за створення фейкового додатку Резерв+.

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