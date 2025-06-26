Розробника з Черкас будуть судити за створення фейкового «Резерв+»

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Правоохоронці Черкаської області спільно з працівниками СБУ затримали місцевого жителя, який в листопаді 2024 року розробив копію мобільного застосунку – електронний кабінет військовозобов’язаного «Резерв+». Програма була створена з метою отримання грошової винагороди за допомогу в ухиленні від військового обов’язку. Про це повідомляє сайт Черкаської обласної прокуратури.

Чоловіку повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, а також у підробленні офіційного документа з метою використання його іншою особою та збуті такого документа, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 358 КК України).

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Як було встановлено слідчими, копію мобільного застосунку «Резерв+» розробник пропонував через чат-боти у месенджері «Telegram». Затриманому вдалось збути свою розробку щонайменше двадцяти чоловікам призовного віку. За допомогою застосунку, в якому відображались невірні дані, військовозобов’язані могли уникати перевірки з боку працівників ТЦК та подальшої мобілізації. Вказані дії підозрюваного призвели до перешкоджання діяльності Збройних Сил України в особливий період.

24 червня 2025 року чоловік отримав повідомлення про підозру у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Згідно ч. 1 ст. 114-1 КК України підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

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