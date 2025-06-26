Розробника з Черкас будуть судити за створення фейкового «Резерв+»
Правоохоронці Черкаської області спільно з працівниками СБУ затримали місцевого жителя, який в листопаді 2024 року розробив копію мобільного застосунку – електронний кабінет військовозобов’язаного «Резерв+». Програма була створена з метою отримання грошової винагороди за допомогу в ухиленні від військового обов’язку. Про це повідомляє сайт Черкаської обласної прокуратури.
Чоловіку повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, а також у підробленні офіційного документа з метою використання його іншою особою та збуті такого документа, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 358 КК України).
Як було встановлено слідчими, копію мобільного застосунку «Резерв+» розробник пропонував через чат-боти у месенджері «Telegram». Затриманому вдалось збути свою розробку щонайменше двадцяти чоловікам призовного віку. За допомогою застосунку, в якому відображались невірні дані, військовозобов’язані могли уникати перевірки з боку працівників ТЦК та подальшої мобілізації. Вказані дії підозрюваного призвели до перешкоджання діяльності Збройних Сил України в особливий період.
24 червня 2025 року чоловік отримав повідомлення про підозру у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Згідно ч. 1 ст. 114-1 КК України підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: