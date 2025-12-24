/>
Новини 24/12/2025 15:52

В Україні офіційно затвердили День програміста: коли відзначати нове свято

Дмитро Сімагін

Журналіст

Кабінет міністрів України погодив Указ президента Володимира Зеленського про появу нового професійного свята — Дня програміста. Про це в своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Нове свято українських програмістів відзначатимуть щороку 7 січня. Ця дата збігається з Міжнародним днем програміста (International Programmers Day), який відзначається в багатьох країнах. Від альтернативного варіанту — 13 вересня (256 день року) було вирішено відмовитись через те, що ця дата мала російське коріння. Згідно опитування профільного видання DOU, переважна більшість українських айтівців зупинили свій вибір саме на 7-му січні, а не на 13 вересні.

Згідно з текстом указу, рішення про запровадження нового свята програмістів ухвалене з огляду на вагомий внесок IT-фахівців у розвиток цифрової економіки, цифрової безпеки держави, а також у зміцнення обороноздатності України. Також це має на меті стимулювання подальшого розвитку індустрії високих технологій.

Нагадаємо, що в українському IT на третину поменшало початківців. При цьому вітчизняна IT-галузь демонструє ознаки повільного зростання після суттєвого падіння показників у 2022-23 роках. Наприкінці 2025 року на сервісі пошуку роботи Djinni було розміщено на 2000 вакансій (+27%) більше, ніж у грудні 2024 року: 9400 вакансій у вихідні і стабільні 10 тисяч в будні.

