В українському IT на третину поменшало початківців

Вітчизняна IT-галузь демонструє ознаки повільного зростання після суттєвого падіння показників у 2022-23 роках. Наприкінці 2025 року на сервісі пошуку роботи Djinni було розміщено на 2000 вакансій (+27%) більше, ніж у грудні 2024 року: 9400 вакансій у вихідні і стабільні 10 тисяч в будні.

Рекрутерам все важче закрити вакансії. Разом з кількістю оголошень в пошуку зросла також і тривалість публікації. Якщо раніше вакансія трималась в пошуку в середньому від 13 до 30 днів, то зараз — від 17 до 40.

За увесь 2025 рік (станом на середину грудня) на Djinni було розміщено понад 90 тисяч вакансій, що на 10% більше, ніж у 2024 році.

Найбільше зросли вакансії, де шукають кандидата хоча б роком досвіду — фіксується зростання майже на 20%. Пропозицій для senior стало трохи менше — з 21% у 2024 до 19% зараз.

У переліку вакансій для розробників частка Fullstack вперше обігнала JavaScript. Далі, з відривом, вакансії для фахівців з Python, PHP і Node.js.

Серед кандидатів частка найдосвідченіших розробників зростає, тоді як новачків — падає. Якщо наприкінці 2023 року частка кандидатів без досвіду становила 18%, рік тому 11%, то зараз — лише 7,5%. З senior-розробниками ситуація протилежна: за рік їхня частка зросла з 41% до 49%.

Цього року розробників з досвідом понад 7 років наймали в середньому на $4500, що менше, ніж у попередні три роки. На інших рівнях досвіду ситуація така ж сама, крім початківців без досвіду: їхня медіанна зарплата, як і раніше, на рівні $500.