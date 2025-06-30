Масштабний збій в Djinni: український сервіс пошуку IT-роботи втратив 22 тисячі резюме

Партнер видання

Український сервіс Djinni, яким користуються десятки тисяч айтівців для анонімного пошуку роботи, зазнав масштабного збою. Як повідомляється в розсилці та Telegram-каналі компанії, минулої п’ятниці «ми поклали сайт і “загубили” 22 тисячі резюме, які були завантажені у червні».

Через втрату даних команда просить користувачів сервісу перевірити наявність свого завантаженого резюме. За потреби радять завантажити його на платформу ще раз.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Що стосується рекрутерів, то за присутності помилки 404 на сторінці резюме представники сервісу радять попросити кандидата переслати нову версію.

Технічні проблеми пов’язані з невдалим апдейтом, реліз якого стався в четвер о 23:50 і над яким команда працювала близько місяця. За задумом, оновлення мало зробити роботу з резюме більш зручною та безпечною для кандидатів.

Під час деплою фіксувались певні проблеми, але о другій години ночі все виглядало так, що працює, тому технічна команда пішла спати. Зранку пʼятниці були помічені проблеми. Скрипт видалив 300 тис «outdated» файлів з резюме, але деякі з них були насправді у використанні і через особливості NFS volume, коли почався робочий день, всі ці 404 запити спрацювали як DDOS сайту.

Команда Djinni спробувала різні варіанти, щоб повернути базу резюме і файловий storage до працюючого стану, але врешті довелось піднімати бекап за 1 червня 2025 року. Як наслідок, сервіс не працював майже весь робочий день пʼятниці і були втрачені всі резюме, які кандидати завантажили в червні.

Партнер видання

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською‌ ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.