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Новини 30/06/2025

Масштабний збій в Djinni: український сервіс пошуку IT-роботи втратив 22 тисячі резюме

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Український сервіс Djinni, яким користуються десятки тисяч айтівців для анонімного пошуку роботи, зазнав масштабного збою. Як повідомляється в розсилці та Telegram-каналі компанії, минулої п’ятниці «ми поклали сайт і “загубили” 22 тисячі резюме, які були завантажені у червні».

Через втрату даних команда просить користувачів сервісу перевірити наявність свого завантаженого резюме. За потреби радять завантажити його на платформу ще раз.

Що стосується рекрутерів, то за присутності помилки 404 на сторінці резюме представники сервісу радять попросити кандидата переслати нову версію.

Технічні проблеми пов’язані з невдалим апдейтом, реліз якого стався в четвер о 23:50 і над яким команда працювала близько місяця. За задумом, оновлення мало зробити роботу з резюме більш зручною та безпечною для кандидатів.

Під час деплою фіксувались певні проблеми, але о другій години ночі все виглядало так, що працює, тому технічна команда пішла спати. Зранку пʼятниці були помічені проблеми. Скрипт видалив 300 тис «outdated» файлів з резюме, але деякі з них були насправді у використанні і через особливості NFS volume, коли почався робочий день, всі ці 404 запити спрацювали як DDOS сайту.

Команда Djinni спробувала різні варіанти, щоб повернути базу резюме і файловий storage до працюючого стану, але врешті довелось піднімати бекап за 1 червня 2025 року. Як наслідок, сервіс не працював майже весь робочий день пʼятниці і були втрачені всі резюме, які кандидати завантажили в червні.

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