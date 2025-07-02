Індійських айтівців просять «не працювати більше 46 годин на тиждень»
Індійська компанія Infosys, яка є одним з найбільших світових аутсорсерів з розробки програмного забезпечення, розіслала своїм віддаленим співробітникам лист з попередженням про необхідність дотримуватись робочого графіку. Про це пише Economic Times.
У листі міститься прохання не працювати довше під час дистанційної роботи, наголошуючи на ризиках для здоров’я та балансі між роботою та особистим життям.
«Ми повинні працювати по 9,15 годин на день п’ять днів на тиждень, і якщо ми перевищуємо цей показник, працюючи дистанційно, це буде зафіксовано», — сказав співробітник Infosys на умовах анонімності.
У листопаді минулого року засновник Infosys Нараяна Мурті заявив, що він прихильник 70-годинного робочого тижня. За його словами, він «не вірить у баланс між роботою та особистим життям», а працівники не повинні мати вихідних.
Тепер, якщо відділ кадрів Infosys виявляє, що співробітник протягом місяця працював з дому довше, йому надсилається електронний лист з детальною інформацією, включаючи кількість днів, відпрацьованих дистанційно, загальну кількість відпрацьованих годин і середньодобову кількість годин. Infosys налічує близько 325 тисяч працівників.
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