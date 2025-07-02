Індійських айтівців просять «не працювати більше 46 годин на тиждень»

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Індійська компанія Infosys, яка є одним з найбільших світових аутсорсерів з розробки програмного забезпечення, розіслала своїм віддаленим співробітникам лист з попередженням про необхідність дотримуватись робочого графіку. Про це пише Economic Times.

У листі міститься прохання не працювати довше під час дистанційної роботи, наголошуючи на ризиках для здоров’я та балансі між роботою та особистим життям.

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«Ми повинні працювати по 9,15 годин на день п’ять днів на тиждень, і якщо ми перевищуємо цей показник, працюючи дистанційно, це буде зафіксовано», — сказав співробітник Infosys на умовах анонімності.

У листопаді минулого року засновник Infosys Нараяна Мурті заявив, що він прихильник 70-годинного робочого тижня. За його словами, він «не вірить у баланс між роботою та особистим життям», а працівники не повинні мати вихідних.

Тепер, якщо відділ кадрів Infosys виявляє, що співробітник протягом місяця працював з дому довше, йому надсилається електронний лист з детальною інформацією, включаючи кількість днів, відпрацьованих дистанційно, загальну кількість відпрацьованих годин і середньодобову кількість годин. Infosys налічує близько 325 тисяч працівників.

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