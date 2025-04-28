Вчені з’ясували, де в світі найбільше працюють у віддаленому режимі
Вчені Стенфордського університету (США) провели дослідження на тему віддаленої роботи у 40 країнах світу. Як з’ясувалось, віддалена робота найбільш поширена з англомовних країнах, тоді як в Азії спостерігаються найнижчі показники. Також є великі гендерні відмінності.
В опитуванні, яке проводилось з листопада 2024-го по лютий 2025-го року, взяли участь понад 16 тисяч працівників. Найвищі показники віддаленої роботи зафіксовані в Канаді (1,9 днів на тиждень), Великій Британії (1,8) та США (1,6).
Європейські країни трохи відстають із середнім показником від 1 до 1,5 днів. Загалом у світі люди працюють дистанційно близько 1,27 дня на тиждень.
У країнах Азії спостерігається значно менша частка віддаленої роботи: у Південній Кореї – 0,5 днів, у Китаї – 0,6 та у Японії – 0,7 днів. Низькі показники в Азії пояснюються високою часткою виробничого сектора, де фізична присутність працівників є критично необхідною.
Вчені помітили відмінність, як працівники ставляться до віддаленої роботи, в залежності від того, чи є у них діти. Бездітні співробітники частіше обирають або повністю офісну або повністю віддалену роботу, тоді як працівники з дітьми схильні до гібридного формату.
Бажання працювати віддалено виявилось схожим як для чоловіків, так і для жінок у всіх основних регіонах світу. Однак жінки з дітьми висловлюють більш охоче бажання працювати з дому (в середньому 2,66 дні на тиждень), ніж жінки без дітей. У чоловіків переваги віддаленої роботи практично не залежать від наявності дітей.
Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: