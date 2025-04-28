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Новини 28/04/2025

Вчені з’ясували, де в світі найбільше працюють у віддаленому режимі

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Вчені Стенфордського університету (США) провели дослідження на тему віддаленої роботи у 40 країнах світу. Як з’ясувалось, віддалена робота найбільш поширена з англомовних країнах, тоді як в Азії спостерігаються найнижчі показники. Також є великі гендерні відмінності.

В опитуванні, яке проводилось з листопада 2024-го по лютий 2025-го року, взяли участь понад 16 тисяч працівників. Найвищі показники віддаленої роботи зафіксовані в Канаді (1,9 днів на тиждень), Великій Британії (1,8) та США (1,6).

Європейські країни трохи відстають із середнім показником від 1 до 1,5 днів. Загалом у світі люди працюють дистанційно близько 1,27 дня на тиждень.

У країнах Азії спостерігається значно менша частка віддаленої роботи: у Південній Кореї – 0,5 днів, у Китаї – 0,6 та у Японії – 0,7 днів. Низькі показники в Азії пояснюються високою часткою виробничого сектора, де фізична присутність працівників є критично необхідною.

Вчені помітили відмінність, як працівники ставляться до віддаленої роботи, в залежності від того, чи є у них діти. Бездітні співробітники частіше обирають або повністю офісну або повністю віддалену роботу, тоді як працівники з дітьми схильні до гібридного формату.

Бажання працювати віддалено виявилось схожим як для чоловіків, так і для жінок у всіх основних регіонах світу. Однак жінки з дітьми висловлюють більш охоче бажання працювати з дому (в середньому 2,66 дні на тиждень), ніж жінки без дітей. У чоловіків переваги віддаленої роботи практично не залежать від наявності дітей.

 

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