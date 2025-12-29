«У кампусі панує гнітюча атмосфера»: випускники топових вузів США не можуть знайти роботу в ІТ

Випускники провідних університетів все частіше стикаються з проблемами при пошуку першої роботи в IT. Навіть диплом Стенфорду більше не гарантує працевлаштування на позицію джуніор-розробника. У проблемі звинувачують активне впровадження штучного інтелекту, пише Los Angeles Times.

Професор біоінженерії Стенфордського університету Ян Ліфхардт назвав ситуацію «божевільною», зазначивши, що випускники комп’ютерних наук «зазнають серйозних труднощів з пошуком роботи». За словами одного зі студентів, у кампусі панує гнітюча атмосфера.

Серед роботодавців все частіше звучить думка, що компанії більше не потребують великої кількості програмістів-початківців. Якщо раніше для виконання завдань були потрібні десять розробників, тепер достатньо двох фахівців та LLM-моделі.

Глава ШІ-стартапу Vectara Амр Авадалла заявив, що сучасні моделі «пишуть код краще за середнього джуніора-розробника навіть з кращих університетів» і що компанії «більше не потребують початківців».

У результаті багато випускників факультетів комп’ютерних наук тепер змушені погоджуватися на роботу поза сферою IT, де вони раніше розраховували розпочати кар’єру. Інші обирають альтернативні стратегії: вступають до магістратури, відкривають власні стартапи чи намагаються закріпитись у суміжних областях.

Технологічний аналітик Мортен Ранд-Хендріксен вважає, що проблема лежить не так у самих системах штучного інтелекту, як в економічних стимулах. За його словами, штучний інтелект може приносити короткострокову фінансову вигоду за рахунок відмови від навчання і залучення джуніорів, але в довгостроковій перспективі це веде до втрати навичок.

Нагадаємо, не так давно CEO Anthropic Даріо Амодей заявив, що інструменти на базі моделей Claude генерують 90% нового коду в компанії, але розробників поки ніхто замінювати не збирається.