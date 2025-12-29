logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 29/12/2025 09:42

«У кампусі панує гнітюча атмосфера»: випускники топових вузів США не можуть знайти роботу в ІТ

Дмитро Сімагін

Журналіст

Випускники провідних університетів все частіше стикаються з проблемами при пошуку першої роботи в IT. Навіть диплом Стенфорду більше не гарантує працевлаштування на позицію джуніор-розробника. У проблемі звинувачують активне впровадження штучного інтелекту, пише Los Angeles Times.

Професор біоінженерії Стенфордського університету Ян Ліфхардт назвав ситуацію «божевільною», зазначивши, що випускники комп’ютерних наук «зазнають серйозних труднощів з пошуком роботи». За словами одного зі студентів, у кампусі панує гнітюча атмосфера.

Серед роботодавців все частіше звучить думка, що компанії більше не потребують великої кількості програмістів-початківців. Якщо раніше для виконання завдань були потрібні десять розробників, тепер достатньо двох фахівців та LLM-моделі.

Глава ШІ-стартапу Vectara Амр Авадалла заявив, що сучасні моделі «пишуть код краще за середнього джуніора-розробника навіть з кращих університетів» і що компанії «більше не потребують початківців».

У результаті багато випускників факультетів комп’ютерних наук тепер змушені погоджуватися на роботу поза сферою IT, де вони раніше розраховували розпочати кар’єру. Інші обирають альтернативні стратегії: вступають до магістратури, відкривають власні стартапи чи намагаються закріпитись у суміжних областях.

Технологічний аналітик Мортен Ранд-Хендріксен вважає, що проблема лежить не так у самих системах штучного інтелекту, як в економічних стимулах. За його словами, штучний інтелект може приносити короткострокову фінансову вигоду за рахунок відмови від навчання і залучення джуніорів, але в довгостроковій перспективі це веде до втрати навичок.

Нагадаємо, не так давно CEO Anthropic Даріо Амодей заявив, що інструменти на базі моделей Claude генерують 90% нового коду в компанії, але розробників поки ніхто замінювати не збирається.

Головна > Новини > «У кампусі панує гнітюча атмосфера»: випускники топових вузів США не можуть знайти роботу в ІТ

Найбільш обговорювані статті

У Києві відбувся форум ветеранських IT-стартапів SKELAR Veteran Venture Program. Фіналісти отримали $44 000У Києві відбувся форум ветеранських IT-стартапів SKELAR Veteran Venture Program. Фіналісти отримали $44 000
Чат-бот Claude став доступний як розширення для браузера ChromeЧат-бот Claude став доступний як розширення для браузера Chrome
Docker Hardened Images тепер доступні безкоштовно та мають відкритий кодDocker Hardened Images тепер доступні безкоштовно та мають відкритий код
Нові комп'ютери почали продавати без оперативної пам'ятіНові комп’ютери почали продавати без оперативної пам’яті
Кожен п'ятий програміст, найнятий Google у цьому році, раніше вже звільнявся з компаніїКожен п’ятий програміст, найнятий Google у цьому році, раніше вже звільнявся з компанії
Український хакер визнав себе винним у розповсюдженні шкідливого ПЗ Nefilim. За інформацію про його спільника влада США готова заплатити $11 мільйонівУкраїнський хакер визнав себе винним у розповсюдженні шкідливого ПЗ Nefilim. За інформацію про його спільника влада США готова заплатити $11 мільйонів
Microsoft перепише весь свій C та C++ код на Rust вже до 2030 рокуMicrosoft перепише весь свій C та C++ код на Rust вже до 2030 року
ChatGPT отримав нову функцію — «персональні підсумки» рокуChatGPT отримав нову функцію — «персональні підсумки» року
Група IT-компаній FRACTAL відкрила безкоштовний доступ до власної системи оцінки кандидатівГрупа IT-компаній FRACTAL відкрила безкоштовний доступ до власної системи оцінки кандидатів
Штучний інтелект несе загрозу не джуніорам, а тим, хто не хоче адаптуватись — директор AWS

Програмісти назвали три найпопулярніші ШІ-інструменти для роботи з кодом

Сем Альтман сподівається, що штучний інтелект не знищить людство

«Тепер важлива не кваліфікація, а ключові слова»: IT-фахівці розчаровані автоматизованим аналізом резюме

У липні українські IT-компанії опублікували понад 7 тисяч вакансій — це рекорд з 2022 року

Вчені Стенфорда створили аналог ChatGPT за $600 та виклали його на GitHub

Китайські IT-компанії перевозять жорсткі диски у валізах. Причина в штучному інтелекті

В США відбулися перші змагання програмістів проти штучного інтелекту

«Новачкам в IT тепер важко потрапити навіть на співбесіди» — директорка Асоціації IT Ukraine

Найчастіші причини відмов кандидатам. Досвід SoftServe

Співзасновник Google закликає розробників працювати по 60 годин щотижня в офісі

9 сервісів зі штучним інтелектом для айтівців

Вчені з'ясували, де в світі найбільше працюють у віддаленому режимі

Компанії використовують ChatGPT в 66% випадків для написання коду — опитування

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

26 сайтів та Telegram-каналів для пошуку роботи в IT

 

Штучний інтелект негативно впливає на продуктивність досвідчених розробників — результати дослідження

Білл Гейтс: програмування залишиться на 100% людською професією навіть через століття

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

Хто в українському IT має найвищі шанси знайти роботу без досвіду — результати дослідження

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

Новачки все менше шукають роботу у фронтенді

Шифрування, фішинг, наркоторгівля: кіберзлочинці освоюють ChatGPT

І код напише, і таблиці заповнить: 10 корисних інструментів зі штучним інтелектом для айтівців

Топ текстів
- 3 дні назад
Кібербезпека, ШІ та хмари. Кейси компанії, яка втретє стала найкращим партнером Microsoft в Україні
Спецпроєкти - 3 дні назад
В одеському виші відкрили навчальну аптеку, де студенти отримуватимуть практичні навички професії
Спецпроєкти - 1 місяць назад
Які рішення з ШІ захистять від кіберзагроз у 2026 році? Розкажуть на вебінарі від iIT Distribution
Спецпроєкти - 1 місяць назад
«Аптека 9-1-1»: фармацевти як перша допомога, а аптека стала «пунктом незламності». Будні у 10 км від фронту
Спецпроєкти - 4 тижні назад
HURMA: як All-in-One HRM-платформа з аналітикою та ШІ масштабує український бізнес
Спецпроєкти - 2 тижні назад
Як будувати кар’єру в IT і кого шукають роботодавці у 2026? Розкажуть на IT Career Conf 25/26 від Neoversity
Новини - 1 місяць назад
OpenAI підтверджує витік даних з платформи API
Новини - 3 тижні назад
В українській армії з’явиться окрема IT-структура з 7 тисячами цифрових офіцерів
Новини - 4 тижні назад
В OpenAI запроваджено «червоний код»: Альтман вимагає терміново покращити ChatGPT
Новини - 1 місяць назад
Українським IT-фахівцям треба готуватись до збільшення податків: уряд погодився на умови МВФ

Новини

«У кампусі панує гнітюча атмосфера»: випускники топових вузів США не можуть знайти роботу в ІТ

 29.12.2025 09:42

Мінфін обіцяє спростити для ФОП сплату ПДВ та ведення звітності

 26.12.2025 16:32

Стажерам у сфері штучного інтелекту платять як досвідченим розробникам в інших галузях

 26.12.2025 15:24

OpenAI непомітно розгортає «блоки форматування» в ChatGPT

 26.12.2025 12:23

Google дозволить користувачам Gmail змінювати свій логін електронної пошти

 26.12.2025 11:22

Реліз Ruby 4.0 отримав експериментальну ізоляцію коду Ruby Box і новий JIT-компілятор

 26.12.2025 09:34

США скасовують принцип лотереї при видачі робочих віз H-1B: як це вплине на IT-фахівців

 24.12.2025 16:57

В Україні офіційно затвердили День програміста: коли відзначати нове свято

 24.12.2025 15:52

Китай звинуватили в крадіжці у Samsung технології 10-нм DRAM

 24.12.2025 12:44

У Києві відбувся форум ветеранських IT-стартапів SKELAR Veteran Venture Program. Фіналісти отримали $44 000

 24.12.2025 12:10

Спецпроєкти

Як будувати кар’єру в IT і кого шукають роботодавці у 2026? Розкажуть на IT Career Conf 25/26 від Neoversity
В одеському виші відкрили навчальну аптеку, де студенти отримуватимуть практичні навички професії
HURMA: як All-in-One HRM-платформа з аналітикою та ШІ масштабує український бізнес
Топ текстів тижня
1.
Кібербезпека, ШІ та хмари. Кейси компанії, яка втретє стала найкращим партнером Microsoft в Україні
2.
В одеському виші відкрили навчальну аптеку, де студенти отримуватимуть практичні навички професії
3.
Microsoft перепише весь свій C та C++ код на Rust вже до 2030 року
4.
В Україні офіційно затвердили День програміста: коли відзначати нове свято
5.
OpenAI непомітно розгортає «блоки форматування» в ChatGPT
6.
Група IT-компаній FRACTAL відкрила безкоштовний доступ до власної системи оцінки кандидатів
7.
Docker Hardened Images тепер доступні безкоштовно та мають відкритий код
8.
ChatGPT отримав нову функцію — «персональні підсумки» року
9.
Китай звинуватили в крадіжці у Samsung технології 10-нм DRAM
10.
Претендувати на віддалену роботу тепер можуть лише найбільш кваліфіковані співробітники

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: