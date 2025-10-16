logo

Новини 16/10/2025 11:49

90% коду в компанії пише штучний інтелект, але він не замінить розробників — CEO Anthropic

Інструменти на базі моделей Claude генерують 90% нового коду в більшості команд Anthropic, але розробників поки ніхто замінювати не збирається. Про це на вчорашній конференції Dreamforce розповів CEO Даріо Амодей, пише Business Insider.

«У березні я прогнозував, що через 6 місяців 90% коду писатимуть ШІ-моделі. Дехто вважав той прогноз помилковим, але в Anthropic і в низці компаній, з якими ми співпрацюємо, тепер так і є», — зазначив Амодей.

Під час панельної дискусії з керівником Salesforce Марком Беніоффом останній запитав, коли цей відсоток зросте, і чи означає це, що Anthropic тепер потребуватиме менше розробників-людей.

Амодей відповів, що не слід «неправильно тлумачити» здатність Claude писати функції та допомагати фіксувати помилки.

«Якщо Claude пише 90% коду, зазвичай це означає, що розробників вам потрібно рівно стільки ж, скільки й раніше. Може навіть знадобитися більше, тому що ви можете зробити з ними більше», — сказав Амодей. 

Він додав, що так програмісти можуть зосередитися на написанні 10% решти коду, на його редагуванні коду або на керуванні моделями штучного інтелекту. У підсумку все це зробить вас у 10 разів продуктивнішими.

Нещодавнє дослідження Стенфордського університету показало, що зростання популярності інструментів кодування на базі штучного інтелекту вже впливає на початкові посади в галузі розробки програмного забезпечення. Це може відлякати молодих шукачів роботи від IT-галузі та призвести до порушення процесу пошуку талантів.

У дослідженні також наводяться дані, що станом на липень 2025 року зайнятість розробників віком від 22 до 25 років скоротилася майже на 20% порівняно з піком кінця 2022 року, який збігся із запуском ChatGPT у листопаді 2022 року. При цьому працівники з великим досвідом набагато менш схильні до негативного впливу нових інструментів кодування.

 

