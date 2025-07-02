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Новини 02/07/2025

Рекордний оффер в IT: Цукерберг пропонує розробникам по $300 мільйонів протягом 4 років

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Джерела в компанії Meta розповіли, що Марку Цукербергу вдалось укомплектовувати штат нового підрозділу по розробці штучного інтелекту завдяки рекордним пакетам оплати. Провідним фахівцям з OpenAI та інших компаній пропонувалось до $300 мільйонів протягом чотирьох років, включно з виплатою понад $100 мільйонів за перший рік, пише Wired.

Meta зробила щонайменше 10 вражаюче високих пропозицій співробітникам OpenAI, однак лише деякі з них погодились перейти в компанію Цукерберга. 

Для порівняння, CEO Microsoft Сатья Наделла отримав $79,1 мільйона загальної компенсації у 2024 році, більша частина якої була в акціях. Дара Хосровшахі, CEO Uber, заробив приблизно $39,4 мільйона, теж переважно в акціях.

Senior-розробник, з яким поспілкувався журналіст Wired, розповів, що річна зарплата спеціалістів його рівня в Meta становить близько $850 000. Більш цінні для компанії фахівці заробляють в середньому $1,54 мільйона на рік.

Нагадаємо, що кілька днів тому Марк Цукерберг успішно найняв щонайменше сімох співробітників OpenAI. Це спонукало Марка Чена, головного дослідника OpenAI, заявити, що компанія підвищить власні компенсаційні пакети для найкращих спеціалістів.

Партнер видання

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