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Новини 01/07/2025

Агент кодування Cursor тепер працює у веб- та мобільних браузерах

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Компанія Anysphere повідомила, що її агент кодування Cursor тепер підтримує роботу у веб- та мобільних браузерах. Раніше інструмент міг застосовуватись з прив’язкою до однойменного IDE, який є удосконаленим форком Visual Studio Code. 

Так само, як і агент, який працює в IDE, агенти в веб-версії та на мобільних пристроях можуть писати код, відповідати на складні запитання та виконувати інші завдання. 

Що ще може робити оновлений Cursor:

  • Самостійне виконання завдань за відсутності розробника: виправлення помилок, створення нових функцій, відповіді на складні запитання щодо кодової бази у фоновому режимі.
  • Доступ з будь-якого місця: агент може працювати на будь-якому комп’ютері, планшеті або мобільному браузері. Розробник також може встановити застосунок Cursor як прогресивний веб-застосунок (PWA) для роботи з нативним додатком на iOS або Android. 
  • Співпраця з іншими учасниками команди: інші учасники команди з доступом до репозиторію можуть переглядати відмінності агентів, здійснювати запити на внесення змін і навіть створювати запити на внесення змін безпосередньо з веб-інтерфейсу.
  • Робота з медіа-контекстом: додавання зображень, запуск кількох агентів паралельно для порівняння результатів.

Агент кодування Cursor можна налаштувати для отримання сповіщень в Slack після завершення завдань. Активація агентів у розмовах Slack доступна за допомогою команди @Cursor. 

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