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Новини 02/07/2025

Huawei відкриє код мови програмування Cangjie, яка має стати конкурентом Java та Swift

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Компанія Huawei Technologies має намір опублікувати 30 липня вихідний код мови програмування Cangjie. Відкритий код дозволить стороннім розробникам вносити зміни, виправляти проблеми або розширювати можливості мови. Про це повідомляє South China Morning Post.

Мова програмування Cangjie підтримує функції штучного інтелекту, що робить її придатною для написання широкого спектру додатків — насамперед, сумісних з операційною системою HarmonyOS Next. У Китаї нову мову розглядають як альтернативу Java та Swift.

Huawei розробляла Cangjie близько п’яти років, попередня версія мови дебютувала в червні 2024 року. Cangjie швидко завоювала популярність у спільноті китайських розробників, вже за кілька тижнів після релізу на ній було написано понад 10 000 тестових версій додатків.

У жовтні минулого року мова програмування Cangjie стала доступною для всіх розробників HarmonyOS — на ній були написані додатки для китайської служби доставки Meituan та платформи електронної комерції JD.com.

Huawei вирішила відкрити вихідний код Cangjie, нарощуючи зусилля з побудови власної екосистеми в умовах американських санкцій. Зараз HarmonyOS 5 працює на більш ніж 40 моделях пристроїв, в екосистемі зареєстровано понад 8 млн розробників, доступно понад 30 000 застосунків.

Нагадаємо, що США хочуть заблокувати глобальне розповсюдження операційних систем Huawei HarmonyOS. З цією ініціативою в травні 2025 року виступили два члени Конгресу США — Джон Муленар і Раджа Крішнамурті.

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