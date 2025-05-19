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Новини 19/05/2025

США хочуть заблокувати глобальне розповсюдження операційних систем Huawei HarmonyOS

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Два члени Конгресу США — Джон Муленар і Раджа Крішнамурті — закликали адміністрацію американського президента Трампа спільно з союзниками заблокувати глобальне поширення операційної системи HarmonyOS від китайської компанії Huawei. Про повідомляє Huawei Central. 

На переконання законодавців, китайські операційні системи становлять загрозу для кібербезпеки: через оновлення вони можуть використовуватися спецслужбами КНР для стеження та збору даних за громадянами інших країн. Особливе занепокоєння викликає той факт, що HarmonyOS активно використовується не тільки в смартфонах, а й також у планшетах, автомобілях, комп’ютерах та smart-пристроях.

У листі на ім’я державного секретаря Марко Рубіо, голови Міністерства торгівлі Говарда Лютника та голови Федеральної комісії зв’язку Брендана Карра міститься заклик ретельно вивчити архітектуру та вихідний код системи, а також попередити країни-союзники про потенційні ризики. Окремо зазначається, що законодавство Китая зобов’язує Huawei співпрацювати з місцевою розвідкою.

США вже обмежили діяльність компанії Huawei у низці сфер — від обладнання для 5G до заборони на постачання американських технологій. Однак китайська компанія продовжує розвивати операційну HarmonyOS та планує запуск нових пристроїв на її базі, включно з ПК.

Нагадаємо, що кілька днів тому Huawei випустила китайську альтернативу Windows — настільну операційну систему HarmonyOS Next.

Партнер видання

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