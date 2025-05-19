США хочуть заблокувати глобальне розповсюдження операційних систем Huawei HarmonyOS
Два члени Конгресу США — Джон Муленар і Раджа Крішнамурті — закликали адміністрацію американського президента Трампа спільно з союзниками заблокувати глобальне поширення операційної системи HarmonyOS від китайської компанії Huawei. Про повідомляє Huawei Central.
На переконання законодавців, китайські операційні системи становлять загрозу для кібербезпеки: через оновлення вони можуть використовуватися спецслужбами КНР для стеження та збору даних за громадянами інших країн. Особливе занепокоєння викликає той факт, що HarmonyOS активно використовується не тільки в смартфонах, а й також у планшетах, автомобілях, комп’ютерах та smart-пристроях.
У листі на ім’я державного секретаря Марко Рубіо, голови Міністерства торгівлі Говарда Лютника та голови Федеральної комісії зв’язку Брендана Карра міститься заклик ретельно вивчити архітектуру та вихідний код системи, а також попередити країни-союзники про потенційні ризики. Окремо зазначається, що законодавство Китая зобов’язує Huawei співпрацювати з місцевою розвідкою.
США вже обмежили діяльність компанії Huawei у низці сфер — від обладнання для 5G до заборони на постачання американських технологій. Однак китайська компанія продовжує розвивати операційну HarmonyOS та планує запуск нових пристроїв на її базі, включно з ПК.
Нагадаємо, що кілька днів тому Huawei випустила китайську альтернативу Windows — настільну операційну систему HarmonyOS Next.
Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: