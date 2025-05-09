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Новини 09/05/2025

Huawei випустила китайську альтернативу Windows — настільну операційну систему HarmonyOS Next

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Компанія Huawei Technologies представила ноутбук, який працює під управлінням нової операційної системи HarmonyOS Next (HarmonyOS 5). Більшість ноутбуків Huawei зараз працюють на Windows, хоча деякі моделі пропонують опцію використання Linux з відкритим кодом. Про це повідомляє South China Morning Post.

HarmonyOS для ПК підтримує функцію аутентифікації розробника за реальним ім’ям, перевірку підписів у магазині додатків, має суворі дозволи на запис екрана та створення скріншотів. Є рівень підвищеної приватності, при якому ОС відключає камеру, мікрофон, а також блокує доступ до даних про місцезнаходження по всій системі.

На додаток до цього в HarmonyOS Next реалізовано підтримку повнодискового шифрування. Це означає, що навіть при вийманні SSD-накопичувача з ПК і його підключенні до іншого пристрою, дані, які зберігаються на ньому, залишаться недоступними до тих пір, поки користувач не розблокує екран пристрою.

Інтерфейс HarmonyOS Next поєднує елементи традиційних ПК та смартфонів. Нова ОС має панель швидкого доступу до програм внизу, подібну до Dock в macOS від Apple, тоді як на головному екрані відображаються елементи швидкого доступу до програмного забезпечення у вигляді значків, карток або папок.

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