Huawei звинуватили в крадіжці коду інших LLM-моделей

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Компанія Huawei Technologies відкинула звинувачення в тому, що її підрозділ Noah’s Ark незаконно використав код конкуруючих LLM-моделей для розробки власної платформи Pangu. Ця заява оприлюднена після того, як кілька днів тому на Github опублікували пост, автор якого стверджував, що вихідний код Pangu містить уривки від ключових конкурентів без зазначення їхнього авторства. Про це повідомляє Bloomberg.

Pangu Pro MoE — перша в світі велика мовна модель, яка навчається на чіпах Huawei Ascend — китайської альтернативи Nvidia. Хоча компанія використовувала відкритий вихідний код — що є «загальноприйнятою практикою» — Huawei заявила, що поважає інтелектуальну власність і суворо дотримується умов ліцензування.

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«Ми суворо дотримуємося вимог ліцензій на відкрите програмне забезпечення та чітко позначаємо заяви про авторські права у відповідних вихідних файлах. Ми вітаємо та з нетерпінням чекаємо на поглиблені та професійні обговорення технічних деталей з усіма членами спільноти відкритого програмного забезпечення», – йдеться у публікації дослідницької лабораторії Huawei Noah’s Ark.

Звинувачення зосереджені навколо моделі Pangu Pro MoE (Mixture of Exerts). Минулого тижня компанія опублікувала її вихідний код, що, своєю чергою, призвело до створення групи GitHub під назвою «HonestAGI», де обговорювалось її походження. Публікацію було видалено через кілька днів.

Але в неділю на тій самій платформі з’явився ще один довгий пост під назвою «Сум Пангу». Невідомий автор, який нібито працює в Huawei Noah’s Ark повторив звинувачення, а також детально розповів про те, як його команда зазнала величезного тиску, щоб досягти результатів, але все ж відстала від суперників.

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