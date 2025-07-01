ChatGPT знищив 54% вакансій для джунів у британському ІТ

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Після релізу ChatGPT у 2022 році кількість вакансій для джуніорів у британському IT скоротилась на 54,8%. Про це пише The Times із посиланням на дослідження компанії Adzuna.

Загалом вакансій для початківців за останні 2,5 роки поменшало на 31,9%. Найбільше падіння серед таких вакансій зафіксовано у рітейлі — мінус 78,2% з листопада 2022 року до травня 2025 року. В ІТ падіння склало 54,8%, у фінансах та бухгалтерії — 50,8%. При цьому загальна кількість вакансій у країні повернулася до допандемійних значень.

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Експерти пояснюють тренд на зменшення вакансій для джунів макроекономічними складнощами, з якими стикається бізнес, а також поширенням штучного інтелекту. Скорочення найму початківців завдяки впровадженню інструментів на базі ШІ дозволяє компаніям підвищити загальну продуктивність та знизити витрати.

У травні СЕО Anthropic Даріо Амодей дав прогноз, що протягом п’яти років штучний інтелект може усунути половину офісних позицій початкового рівня та призвести до зростання безробіття на 10-20%. Багато лідерів IT-галузі з ним не погоджуються.

Нагадаємо, що через потік відгуків, створених ChatGPT, рекрутери теж почали використовувати ШІ-інструменти.

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