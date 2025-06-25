logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 25/06/2025

Через потік відгуків, створених ChatGPT, рекрутери теж почали використовувати ШІ-інструменти

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Роботодавці потопають в потоці резюме, створених ChatGPT. Платформа LinkedIn зараз обробляє 11 000 відгуків на хвилину, що на 45% більше, ніж минулого року, згідно з даними, опублікованими The New York Times.

За допомогою простого запиту чат-бот вставляє ключові слова з опису вакансії в своє резюме. Деякі кандидати йдуть ще далі, використовуючи платні ШІ-агенти, які можуть самостійно знаходити роботу та подавати відгуки на вакансії від їхнього імені. Рекрутери кажуть, що стає все важче визначити, хто справді кваліфікований або зацікавлений, багато резюме виглядають підозріло схожими. Додатковою проблемою стало те, що частина кандидатів почали використовувати штучний інтелект для шахрайства на співбесідах.

Масштаб складності ілюструє історія HR-консультанта Кеті Таннер, яку за лічені години завалило понад 1200 заявками на одну віддалену посаду. У підсумку їй довелося видалити вакансію. Зараз вона, три місяці потому, все ще розглядає подані відгуки.

У відповідь на потік відгуків роботодавці та рекрутери почали розгортали засоби захисту, теж на основі штучного інтелекту. Наприклад, інструмент проведення автоматичних чат- або відеоспівбесід Ava Cado може скоротити час найму на 75%. 

HireVue, популярна платформа для відеоспівбесід, пропонує рекрутерам можливість використовувати штучний інтелект для оцінки відповідей та ранжування кандидатів.

Нова тенденція пошуку та оцінки кандидатів призвела до гонки озброєнь. Відбувається ескалація автоматизації, коли претенденти на посаду використовують штучний інтелект для генерування відповідей на співбесіди, а компанії використовують штучний інтелект для їх виявлення. У результаті це рівнозначно спілкуванню машин з машинами.

Партнер видання

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською‌ ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.

Головна > Новини > Через потік відгуків, створених ChatGPT, рекрутери теж почали використовувати ШІ-інструменти

Найбільш обговорювані статті

Amazon планує масові звільнення через впровадження ШІ
Meta не змогли купити ШІ-стартап Іллі Суцкевера за $32 млрд, а тепер намагається переманити їхнього CEO
Україну на виставці VivaTech 2025 представляли 16 стартапів. Один з них визнали найперспективнішим соціально-екологічним проєктом заходу
Програмісти яких країн найчастіше генерують код — результати дослідженняПрограмісти яких країн найчастіше генерують код — результати дослідження
Microsoft видалить застарілі драйвери з Windows UpdateMicrosoft видалить застарілі драйвери з Windows Update
У пакетах npm виявили код, який циклічно відтворює гімн України для відвідувачів російських сайтівУ пакетах npm виявили код, який циклічно відтворює гімн України для відвідувачів російських сайтів
Третина згенерованого коду потрапляє в продакшн без перевірки — звіт CloudsmithТретина згенерованого коду потрапляє в продакшн без перевірки — звіт Cloudsmith
Оновлення Telegram: списки завдань та розширення рекламних функційОновлення Telegram: списки завдань та розширення рекламних функцій
Українці можуть пройти безплатні ІТ-курси від Естонії. Перші два тижні треба буде навчатись у Житомирі
Почніть зараз, поки це безплатно: 12 простих способів заробити гроші за допомогою ChatGPT 

Найчастіші причини відмов кандидатам. Досвід SoftServe

Якщо ви просто пишете код — ви не програміст, та скоро втратите роботу: як ШІ змусить кодерів зникнути через 5 років

Стів Возняк попередив про «жахливі помилки» ChatGPT

Це насторожує: ChatGPT тепер знаходить та фіксить баги в коді

Компанії використовують ChatGPT в 66% випадків для написання коду — опитування

26 сайтів та Telegram-каналів для пошуку роботи в IT

 

Які бізнес-задачі вирішує ШІ та як його впровадити. Досвід Favbet Tech

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

ChatGPT влаштувався на роботу програмістом Google з зарплатнею $15 тис.

Prometheus запускає безплатний курс по ChatGPT

Шифрування, фішинг, наркоторгівля: кіберзлочинці освоюють ChatGPT

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

Ідея для стартапу: програміст продає написані ChatGPT фітнес-плани по $15

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

«Я хочу, щоб ти діяв як фахівець з кібербезпеки»: 21 запит до ChatGPT, щоб попрацювати та розважитися

ChatGPT і новий ШІ можуть залишити індійських айтівців без роботи — JPMorgan

Штучний інтелект повністю автоматизує 300 млн робочих місць — Goldman Sachs

«GPT-4 може стати останнім великим досягненням»: CEO OpenAI заявив, що стратегія компанії приречена

IT-вакансії тижня: $7500 за джуна та $10 000 для гіка-розробника (PHP живий!)

Українські роботодавці починають шукати кандидатів зі знанням ChatGPT: зарплати — до 120 тис. грн

ChatGPT незабаром отримає функцію запису та розшифрування стенограм

«Новачкам все важче знайти роботу»: з 2019 року IT-компанії скоротили працевлаштування джуніорів на 50%

Інсайдери OpenAI розповіли, що чекати від GPT-5, яка з'явиться в липні

Топ текстів
Новини - 4 тижні назад
Штучний інтелект несе загрозу не джуніорам, а тим, хто не хоче адаптуватись — директор AWS
Новини - 2 тижні назад
В Україні порахували, скільки IT-фахівців мають бронювання від мобілізації
Новини - 2 тижні назад
CEO Google: завдяки штучному інтелекту продуктивність програмістів зросла на 10%
Новини - 3 тижні назад
Експорт українських IT-послуг зростає третій місяць поспіль — дані НБУ
Новини - 4 тижні назад
Після 28 травня частина українців можуть втратити бронь від мобілізації
Новини - 2 тижні назад
Кабмін прийняв постанову з вимогами до цифрових гаманців в Україні
Новини - 1 тиждень назад
Китайські IT-компанії перевозять жорсткі диски у валізах. Причина в штучному інтелекті
Новини - 1 місяць назад
Google Meet навчили перекладати розмови в реальному часі. «Перекладачем» виступить Gemini
Новини - 1 тиждень назад
Сем Альтман стверджує, що Марк Цукерберг пропонував по $100 мільйонів топовим співробітникам OpenAI
Новини - 4 тижні назад
«Новачкам все важче знайти роботу»: з 2019 року IT-компанії скоротили працевлаштування джуніорів на 50%

Новини

Через потік відгуків, створених ChatGPT, рекрутери теж почали використовувати ШІ-інструменти

 19 хвилин назад

Google подарувала Linux Foundation технологію Agent2Agent

 1 годину назад

У Microsoft проблеми з Copilot: співробітники віддають перевагу ChatGPT

 3 години назад

Зумери хочуть мати в офісі приватні кімнати для сексу з колегами — опитування EduBirdie

 15 години назад

«Київстар» представив власний хмарний сервіс Kyivstar Cloud

 16 години назад

За рік число ШІ-вакансій у LinkedIn зросло в шість разів

 20 години назад

IT-ФОП закривають вдвічі частіше, ніж відкривають

 21 годину назад

CEO GitHub пояснив, чому компанії повинні продовжувати наймати джунів

 24 години назад

Microsoft вбудувала локальну LLM-модель Mu у Windows 11

 1 день назад

OpenAI довічно зберігатиме навіть видалені чати з користувачем

 1 день назад

Спецпроєкти

Які компанії увійшли до AI-комітету? Асоціація IT Ukraine оголосила склад і плани майданчика
ETHKyiv 2025: наймасштабніший хакатон України повертається!
Як створити дружній до розробників API: найкращі практичні поради від Favbet Tech
Топ текстів тижня
1.
Міноборони готове платити військовослужбовцям за інноваційні розробки
2.
Маск анонсував нову версію Grok, в якій «усунуть весь цифровий шум»
3.
В Android знайшли вразливість, яка дозволяє запускати дії в програмах без згоди користувача
4.
У пакетах npm виявили код, який циклічно відтворює гімн України для відвідувачів російських сайтів
5.
Нові стимули для мобілізованих ФОП: держава спише всі податкові борги
6.
Оновлення Telegram: списки завдань та розширення рекламних функцій
7.
Microsoft видалить застарілі драйвери з Windows Update
8.
В Україні з’ясували, які IT-вакансії без досвіду найбільш конкурентні
9.
Meta не змогли купити ШІ-стартап Іллі Суцкевера за $32 млрд, а тепер намагається переманити їхнього CEO
10.
51% фахівців рівня TechLead вважають, що штучний інтелект негативно впливає на галузь

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: