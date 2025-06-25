Через потік відгуків, створених ChatGPT, рекрутери теж почали використовувати ШІ-інструменти

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Роботодавці потопають в потоці резюме, створених ChatGPT. Платформа LinkedIn зараз обробляє 11 000 відгуків на хвилину, що на 45% більше, ніж минулого року, згідно з даними, опублікованими The New York Times.

За допомогою простого запиту чат-бот вставляє ключові слова з опису вакансії в своє резюме. Деякі кандидати йдуть ще далі, використовуючи платні ШІ-агенти, які можуть самостійно знаходити роботу та подавати відгуки на вакансії від їхнього імені. Рекрутери кажуть, що стає все важче визначити, хто справді кваліфікований або зацікавлений, багато резюме виглядають підозріло схожими. Додатковою проблемою стало те, що частина кандидатів почали використовувати штучний інтелект для шахрайства на співбесідах.

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Масштаб складності ілюструє історія HR-консультанта Кеті Таннер, яку за лічені години завалило понад 1200 заявками на одну віддалену посаду. У підсумку їй довелося видалити вакансію. Зараз вона, три місяці потому, все ще розглядає подані відгуки.

У відповідь на потік відгуків роботодавці та рекрутери почали розгортали засоби захисту, теж на основі штучного інтелекту. Наприклад, інструмент проведення автоматичних чат- або відеоспівбесід Ava Cado може скоротити час найму на 75%.

HireVue, популярна платформа для відеоспівбесід, пропонує рекрутерам можливість використовувати штучний інтелект для оцінки відповідей та ранжування кандидатів.

Нова тенденція пошуку та оцінки кандидатів призвела до гонки озброєнь. Відбувається ескалація автоматизації, коли претенденти на посаду використовують штучний інтелект для генерування відповідей на співбесіди, а компанії використовують штучний інтелект для їх виявлення. У результаті це рівнозначно спілкуванню машин з машинами.

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