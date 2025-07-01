Співробітників Microsoft зобов’язали використовувати на роботі Copilot

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Microsoft активізує свої зусилля в галузі штучного інтелекту, спонукаючи своїх співробітників більше використовувати віртуальний помічник Copilot у робочих процесах. Про це повідомляє Windows Central.

Хоча показник продуктивності персоналу залежить від відділу, в якому вони працюють, тепер Microsoft робить використання внутрішніх інструментів штучного інтелекту ключовою вимогою, яка буде враховуватись при оцінці продуктивності для деяких своїх підрозділів.

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За словами джерела, тісно пов’язаного з Microsoft, технологічний гігант використовує цей підхід, щоб покращити низький рівень застосування Copilot серед своїх співробітників. Крім того, це допоможе розробникам краще зрозуміти можливості цього інструменту та загалом штучного інтелекту.

Нагадаємо, що Microsoft нещодавно зіткнулась з проблемою щодо продажів Copilot у корпоративному сегменті, головним чином через те, що більшість компаній віддають перевагу конкуруючому продукту — ChatGPT.

OpenAI та Microsoft обидві мають власних віртуальних помічників на основі штучного інтелекту, які можуть виконувати дослідження та генерувати код. Хоча дві компанії формально є партнерами, вони все більше конкурують між собою.

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