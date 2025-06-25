У Microsoft проблеми з Copilot: співробітники віддають перевагу ChatGPT

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ChatGPT від OpenAI набуває популярності на корпоративному ринку, що не тільки змушує Microsoft почувати себе дискомфортно, але й ускладнює без того напружені стосунки між двома компаніями. OpenAI та Microsoft обидві пропонують помічників на основі штучного інтелекту, які можуть дослідження та генерувати код. Хоча дві компанії формально є партнерами, вони все більше конкурують між собою, пише Bloomberg.

Минулої весни фармацевтична компанія Amgen оголосила про плани придбати доступ до Copilot від Microsoft для 20 000 своїх співробітників. Минув рік і зараз персонал Amgen використовує конкуруючий продукт: ChatGPT від OpenAI.

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Страхова компанія New York Life Insurance, ще один клієнт Microsoft, зараз тестує ChatGPT та Copilot серед усіх своїх 12 000 співробітників. Після отримання відгуків компанія обере, який інструмент вона буде використовувати в довгостроковій перспективі.

Обидві компанії по суті пропонують одне й те саме: помічників на базі штучного інтелекту, які можуть виконувати складні завдання. Причому і ChatGPT, і Copilot значною мірою базуються на одних і тих самих моделях OpenAI.

Microsoft, яка інвестувала $14 мільярдів в OpenAI, сподівалась, що ChatGPT буде домінувати лише на ринку споживчих чат-ботів, тоді як Copilot займе корпоративний ринок. Але на той час, коли Microsoft почала продавати Copilot підприємствам, багато офісних працівників вже випробували ChatGPT вдома, і їм він сподобався.

Компанія OpenAI нещодавно заявила, що має три мільйони платних бізнес-користувачів, що на 50% більше, ніж кілька місяців тому. В свою чергу, речник Microsoft заявив, що Copilot використовують 70% компаній зі списку Fortune 500, а кількість платних користувачів потроїлася порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Нагадаємо, що кілька днів тому Microsoft інтегрувала в операційну систему Windows 11 нову локальну LLM-модель Mu, яка має 330 млн параметрів і швидкість до 100 токенів на секунду. Вона працює на самому пристрої і не потребує підключення до хмарних платформ.

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