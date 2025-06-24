Microsoft вбудувала локальну LLM-модель Mu у Windows 11
Microsoft інтегрувала в операційну систему Windows 11 нову локальну LLM-модель Mu, яка має 330 млн параметрів і швидкість до 100 токенів на секунду. Вона працює на самому пристрої і не потребує підключення до хмарних платформ. Запустити Mu можна в додатку «Параметри», інформує блог Microsoft.
Модель Mu здатна замінити звичайний пошук у налаштуваннях на повноцінного агента, який розуміє природну мову. Наприклад, можна написати «Як поміняти мову системи», і модель не просто знайде відповідний розділ, а одразу покаже потрібну дію.
Модель вбудована в Windows 11, починаючи зі збірки 26120.3964 (KB5058496), і вже доступна учасникам Dev Channel з Copilot+ PC — комп’ютерами з нейропроцесором (NPU), здатним обробляти 40+ TOPS.
За рахунок спрощеної архітектури Mu обробляє перший токен на 47% швидше і декодує в 4,7 рази швидше за аналоги. За продуктивністю її можна порівняти з моделлю Phi-3.5-mini, хоча Mu в 10 разів менше.
Нова модель найкраще справляється із багатослівними запитами, для коротких фраз у Windows 11 продовжить працювати звичайний пошук за ключовими словами.
Нагадаємо, що минулого місяця компанія Microsoft дозволила розробникам оновлювати будь-яку програму через Windows Update
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