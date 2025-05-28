Microsoft дозволить розробникам оновлювати будь-яку програму через Windows Update

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Microsoft відкриє Windows Update для будь-яких сторонніх програм, які потребують оновлення. Розробники можуть зареєструватися для отримання приватної попередньої версії того, що в Microsoft називають платформою оркестрації Windows Update. Про це інформує The Verge.

Нова платформа оркестрації дозволить Windows Update підтримувати будь-які оновлення програм або драйверів. Зараз сервіс Windows Update здебільшого використовується для оновлення службових програм Windows, а також драйверів для пристроїв.

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«Ми бачимо єдину, інтелектуальну платформу оркестрації оновлень, яка здатна підтримувати будь-які оновлення (програми, драйвери тощо)», – пояснює Енджі Чен, менеджер з продуктів Microsoft.

Більшість програм для платформи Windows оновлюються незалежно, використовуючи власні механізми. Нова платформа оркестрації Windows Update від Microsoft дозволить розробникам програм скористатися перевагами запланованих оновлень на основі активності користувачів чи стану батареї.

Розробники також зможуть напряму підключатися до сповіщень Windows Update, щоб їхні оновлення згадувались в історії оновлень програм Windows Update. Microsoft підтримуватиме пакетні програми MSIX / APPX і навіть деякі користувацькі програми Win32.

Раніше Microsoft намагалася переконати розробників розміщувати свої програми в Microsoft Store, де за обробку оновлень відповідає маркетплейс. Хоча магазин у Windows значно покращився за останні роки, компанії в більшості випадків воліють самостійно оновлювати власні програми.

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