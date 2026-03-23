Забудьте про код: CEO Nvidia пояснив, чому бюджет на токени для обчислень зараз важливіший за досвід

Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг вважає, що програмісти, які працюють з інструментами на базі штучного інтелекту, недостатньо витрачають на токени для обчислень. За його словами, топовий розробник, який заробляє $500 000 на рік, має витрачати $250 000 на обчислювальні потужності (токени для LLM).

«Я запитаю розробника, який заробив $500 000 наприкінці року, скільки він витратив на токени. Якщо ця людина скаже, що $5000, то я піду шукати когось іншого», — пояснив Хуанг.

Керівник Nvidia переконаний, що інвестиція в токени для обчислень є найбільш високовідсотковим активом компанії. Він пропонує математичну модель, де бюджет на обчислення (compute budget) має становити приблизно 50% від заробітної плати спеціаліста.

Для IT-менеджменту це означає зміну структури витрат: оплата токенів на API (OpenAI, Anthropic, Google Cloud) або інференс-кластери NVIDIA стають такою ж базовою частиною компенсаційного пакета, як страхування чи бонуси.

«Зараз це один із інструментів рекрутингу в Кремнієвій долині: скільки токенів я отримую разом із роботою? І причина цього дуже зрозуміла, адже кожен розробник який має доступ до токенів, буде більш продуктивним», — додав CEO Nvidia.

Аналогія з «олівцем та папером»

Дженсен Хуанг порівнює розробника без доступу до потужного штучного інтелекту з людиною, яка намагається вести складні розрахунки олівцем на папері в епоху комп’ютерів.

«Якщо я побачу інженера, який не використовує ШІ-асистентів для написання коду, рефакторингу чи архітектурного планування, я буду глибоко занепокоєний його профпридатністю», — заявив Хуанг.

Для технічної спільноти це прямий сигнал: ШІ-грамотність стає не додатковою навичкою, а обов’язковою умовою виживання в Big Tech.

Від Writing Code до Supervising Tokens

Основний зсув у робочому процесі, який прогнозує NVIDIA:

Раніше: 80% часу на написання та налагодження коду вручну.

Зараз: Розробник стає «диригентом» тисяч агентів та мільйонів токенів. Він тепер не просто пише рядки, а керує процесом генерації та валідації рішень, які виробляє ШІ. $250 000 на токени — це ціна за те, щоб програміст працював зі швидкістю цілого відділу.

Ця стратегія вимагає від компаній не лише бюджетів, а й зміни внутрішньої інфраструктури:

Токен-менеджмент: Необхідність у внутрішніх інструментах для моніторингу та розподілу витрат на ШІ між командами.

LLM Ops: Побудова пайплайнів, де штучний інтелект інтегрований у кожен етап CI/CD.

Безпека: Як забезпечити таку інтенсивну роботу з токенами, не зливаючи пропрієтарний код у публічні моделі.

Дженсен Хуанг фактично оголосив про смерть «традиційного» робочого процесу в розробці ПЗ. У світі, де обчислення стають дешевшими за людський час, ваша цінність як програміста визначатиметься не тим, наскільки добре ви знаєте синтаксис, а тим, наскільки ефективно ви можете «спалювати» бюджет на токени для створення працюючих продуктів.

Нагадаємо, що обсяги коду в Nvidia зросли втричі, після того, як півроку тому CEO компанії Дженсен Хуанг видав розпорядження про залучення 100% розробників до інструментів програмування на основі ШІ.

