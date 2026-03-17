Новини 17/03/2026 17:00

Nvidia презентувала DLSS 5 та викликала шквал критики у гейм-спільноти

Дмитро Сімагін

Автор новин

Nvidia анонсувала DLSS 5 — модель нейронного рендерингу в реальному часі, яку обіцяють випустити цієї осені. Нова технологія, яку Дженсен Хуанг назвав «найважливішим проривом компанії в комп’ютерній графіці з моменту дебюту трасування променів у реальному часі у 2018 році», покращує графіку відеоігор, насичуючи пікселі фотореалістичним освітленням та додатковими деталями.

«DLSS 5 — це момент GPT для графіки, поєднання ручного рендерингу з генеративним штучним інтелектом забезпечує різкий стрибок у візуальному реалізмі, зберігаючи при цьому контроль, необхідний художникам для творчого самовираження», — заявив CEO Nvidia.  

Стверджується, що DLSS 5 підтримують найбільші видавці та розробники ігор у галузі, включаючи Bethesda, CAPCOM, Hotta Studio, NetEase, NCSOFT, S-GAME, Tencent, Ubisoft та Warner Bros Games.

Незважаючи на яскравий анонс DLSS 5, перша реакція на новинку була негативною, особливо в соцмережах, на Reddit і Bluesky. Головна претензія з боку гейм-спільноти полягає в збереженні художнього задуму.

Хуанг окремо зазначив, що йдеться про переробку графіки гри штучним інтелектом, але Nvidia має намір зберегти «контроль, необхідний художникам для творчого вираження».

Тим не менш, скріншот з Resident Evil Requiem, зокрема, викликає багато суперечок, зокрема тому, що він радикально змінює зовнішність Грейс, наприклад, додаючи помаду (і помітно змінюючи колір волосся). У багатьох це створює зовсім інше враження. Дехто побоюється, що персонажі стануть більш гламурними і це зіпсує оригінальну атмосферу гри.

Nvidia представила DLSS 5 — нову технологію покращення графіки відеоігор. Гейм-спільнота не в захваті

Ще одне занепокоєння стосується технічних вимог для DLSS 5. Модель працює на двох відеокартах RTX 5090 — однієї RTX 5090 буде недостатньо, щоб впоратися з оновленими світловими ефектами. Для демонстрації Nvidia довелося використовувати дві GPU, один з графічних процесорів був призначений для роботи DLSS 5, а інший — для рендерингу гри.

Слід очікувати, що основні дискусії навколо DLSS 5 розгорнуться восени, коли технологію поширять в маси. Поки що гейм-спільноті запропонували лише подивитись на кілька скріншотів, яку не повністю розкривають потенціал змін.

Нагадаємо, минулого року Nvidia відкрила для українських студентів безкоштовний доступ до 11 курсів про штучний інтелект.

Головна > Новини > Nvidia презентувала DLSS 5 та викликала шквал критики у гейм-спільноти

Найбільш обговорювані статті

Perplexity запускає Personal Computer — «більш безпечну» альтернативу OpenClawPerplexity представляє Personal Computer — «більш безпечну» альтернативу OpenClaw. Так, він теж працює на Mac mini
Рації, пейджери та телефонні будки: блокування мобільного трафіку повертає росіян у 90-тіРації, пейджери та телефонні будки: блокування мобільного інтернету повертає росіян у 90-ті
Тепер Gemini може замовити для вас обід чи викликати таксіТепер Gemini може замовити для вас обід чи викликати таксі
Claude тепер вміє створювати графіку та візуалізаціїClaude тепер вміє створювати графіку та візуалізації
Оновлення Tinder: користувачам пропонують 10 нових способів знайомствОновлення Tinder: користувачам пропонують 10 нових способів знайомств
Google Antigravity обурює розробників: ціни злітають, а квоти танутьGoogle Antigravity обурює розробників: ціни злітають, а квоти тануть
Китай обмежує використання агентів OpenClaw: загрожує безпеціКитай обмежує використання агентів OpenClaw: загрожують безпеці
Gemini CLI тепер має режим планування. Готуйтесь до запитань від агентаGemini CLI тепер має режим планування. Готуйтесь до запитань від агента
Оптимізм IT-фахівців згасає: Glassdoor оприлюднив індекс довіриОптимізм IT-фахівців згасає: Glassdoor оприлюднив індекс довіри
Google розширить сумісність мобільних Android-ігор з платформою ПК

Nvidia відмовили девелоперу з Галичини: він не захотів спілкуватися російською на співбесіді

Nvidia випустила нейромережу, яка перевершує GPT-4o

Це вже неактуально: бос Nvidia Дженсен Хуанг закликав перестати вчити мови програмування

Nvidia RTX 5090 може зламати 8-символьний пароль лише за 3 години

NVIDIA шукає спеціалістів в Україні. Хто потрібен?

NVIDIA відкрила вихідний код своїх драйверів — у AMD зробили це ще 10 років тому

Китайська влада наполягла, щоб DeepSeek навчала модель R2 на обладнанні Huawei. Але щось пішло не так

«Бажаю вам багато болю та страждань»: бос Nvidia Дженсен Хуанг поділився секретами свого успіху

Як створити гру на телефоні: програмування за допомогою конструктора

Nvidia купила програмне забезпечення за $700 млн і обіцяє зробити його безкоштовним

«Геймдев помре?». Нова модель Google Genie 2 створює 3D-ігри з текстових підказок

Nvidia анонсувала «персональний суперкомп'ютер» для локального запуску моделей штучного інтелекту

Nvidia AI Blueprint дозволить будь-якому розробнику легко автоматизувати перегляд та аналіз відео

Microsoft запрошує українських розробників на Xbox Game Camp

CEO Nvidia: «Часи, коли кожен рядок коду писався програмістами, минули»

Розробник побив рекорд, створивши онлайн-гру розміром лише 57 байт

Valve відкриває код гри Team Fortress 2 і закликає розробників створювати нові безкоштовні версії

Nvidia відкрила для українських студентів безкоштовний доступ до 11 курсів про штучний інтелект

Половина розробників Assassin's Creed Shadows ніколи раніше не створювали жодної гри

SoftServe став партнером року для Nvidia

Nvidia представила надпотужні ПК для роботи зі штучним інтелектом

87% гейм-девелоперів застосовують штучний інтелект у робочих процесах — дослідження Google Cloud

Nvidia опублікувала вихідний код рушія фізичних процесів PhysX і бібліотеки моделювання рідин Flow

Топ текстів
Спецпроєкти - 3 тижні назад
Чому сертифікована платформа швидше масштабується: технічний погляд та досвід команди SharksCode
Спецпроєкти - 1 місяць назад
Не просто коробка з бантом. Як оригінально подарувати гаджет: 5 незатратних способів
Новини - 4 тижні назад
Творець Claude Code: програмісти припинять писати код до кінця 2026 року
Новини - 2 тижні назад
У соцмережах набирає популярності тренд Cancel ChatGPT
Новини - 1 місяць назад
Spotify: наші найкращі програмісти «не написали жодного рядка коду з грудня»
Новини - 5 днів назад
Google готова за три долари врятувати ваш старий ПК, несумісний з Windows 11
Новини - 4 тижні назад
Ажіотаж навколо агента OpenClaw спровокував дефіцит комп’ютерів Mac: черги до 6 тижнів
Новини - 4 тижні назад
Розробник OpenClaw пояснив, чому відхилив «мільярдну пропозицію» Цукерберга
Новини - 3 тижні назад
Google без попередження блокує користувачів, які підключають Gemini до OpenClaw
Новини - 2 тижні назад
27-річний українець створив глобальну мережу генерації фейкових документів: як працювала схема

Новини

Штучний інтелект подвоює обсяг готового коду, якість залишається на високому рівні — дослідження Jellyfish

 17.03.2026 17:56

Nvidia презентувала DLSS 5 та викликала шквал критики у гейм-спільноти

 17.03.2026 17:00

Google Gemini отримав нову функцію в стилі ChatGPT

 17.03.2026 16:11

Шахраї, які використовують штучний інтелект, заробляють в 4,5 рази більше — Інтерпол

 17.03.2026 14:57

Блокнот у Windows 11 отримав підтримку зображень

 17.03.2026 12:13

JetBrains закриває Code With Me: парне програмування йде в минуле

 17.03.2026 10:33

Manus запускає My Computer: створює готові програми за текстовим описом на вашому ПК

 17.03.2026 08:43

AMD запускає агентів OpenClaw на ПК з Ryzen та Radeon

 16.03.2026 17:54

75% резюме не доходять до живих рекрутерів — не проходять через фільтри штучного інтелекту

 16.03.2026 17:03

Рада консультантів OpenAI категорично проти ідеї Альтмана додати в ChatGPT «еротичні чати»

 16.03.2026 16:04

Спецпроєкти

Магія інновацій: як перетворити щоденний догляд на справжнє мистецтво за допомогою смарт-девайсів
Чому сертифікована платформа швидше масштабується: технічний погляд та досвід команди SharksCode
ITC запустить текстову трансляцію Samsung Galaxy Unpacked 2026
Топ текстів тижня
1.
Google готова за три долари врятувати ваш старий ПК, несумісний з Windows 11
2.
Після скандалу найдорожча IT-компанія з українським корінням Grammarly (Superhuman) змінила нову функцію
3.
Оптимізм IT-фахівців згасає: Glassdoor оприлюднив індекс довіри
4.
Рації, пейджери та телефонні будки: блокування мобільного інтернету повертає росіян у 90-ті
5.
Оновлення Tinder: користувачам пропонують 10 нових способів знайомств
6.
Розробники штучного інтелекту готові платити $80 за двогодинне відео, як ви робите домашні справи
7.
Manus запускає My Computer: створює готові програми за текстовим описом на вашому ПК
8.
Між NASA та SpaceX виникла суперечка: не можуть обрати варіант висадки на Місяць
9.
Підсумки 2026 Game Developers Conference: від кризи оперативної пам’яті до «золотої ери» інді-ігор
10.
Мобілізованим IT-фахівцям обіцяють офіцерське звання і службу за фахом

