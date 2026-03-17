Nvidia презентувала DLSS 5 та викликала шквал критики у гейм-спільноти

Nvidia анонсувала DLSS 5 — модель нейронного рендерингу в реальному часі, яку обіцяють випустити цієї осені. Нова технологія, яку Дженсен Хуанг назвав «найважливішим проривом компанії в комп’ютерній графіці з моменту дебюту трасування променів у реальному часі у 2018 році», покращує графіку відеоігор, насичуючи пікселі фотореалістичним освітленням та додатковими деталями.

«DLSS 5 — це момент GPT для графіки, поєднання ручного рендерингу з генеративним штучним інтелектом забезпечує різкий стрибок у візуальному реалізмі, зберігаючи при цьому контроль, необхідний художникам для творчого самовираження», — заявив CEO Nvidia.

Стверджується, що DLSS 5 підтримують найбільші видавці та розробники ігор у галузі, включаючи Bethesda, CAPCOM, Hotta Studio, NetEase, NCSOFT, S-GAME, Tencent, Ubisoft та Warner Bros Games.

Незважаючи на яскравий анонс DLSS 5, перша реакція на новинку була негативною, особливо в соцмережах, на Reddit і Bluesky. Головна претензія з боку гейм-спільноти полягає в збереженні художнього задуму.

Хуанг окремо зазначив, що йдеться про переробку графіки гри штучним інтелектом, але Nvidia має намір зберегти «контроль, необхідний художникам для творчого вираження».

Тим не менш, скріншот з Resident Evil Requiem, зокрема, викликає багато суперечок, зокрема тому, що він радикально змінює зовнішність Грейс, наприклад, додаючи помаду (і помітно змінюючи колір волосся). У багатьох це створює зовсім інше враження. Дехто побоюється, що персонажі стануть більш гламурними і це зіпсує оригінальну атмосферу гри.

Ще одне занепокоєння стосується технічних вимог для DLSS 5. Модель працює на двох відеокартах RTX 5090 — однієї RTX 5090 буде недостатньо, щоб впоратися з оновленими світловими ефектами. Для демонстрації Nvidia довелося використовувати дві GPU, один з графічних процесорів був призначений для роботи DLSS 5, а інший — для рендерингу гри.

Слід очікувати, що основні дискусії навколо DLSS 5 розгорнуться восени, коли технологію поширять в маси. Поки що гейм-спільноті запропонували лише подивитись на кілька скріншотів, яку не повністю розкривають потенціал змін.

