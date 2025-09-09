logo

Новини 09/09/2025

Nvidia відкрила для українських студентів безкоштовний доступ до 11 курсів про штучний інтелект

Дмитро Сімагін

Журналіст

Компанія Nvidia разом з Київським IT-кластером запускає для українських університетів безплатний доступ до платформи Deep Learning Institute (DLI). Хоча повний пакет із 11 курсів коштує $68 000, тепер українські студенти можуть скористатись ним безкоштовно, пише Forbes.

Курси на платформі Deep Learning Institute охоплюють ключові напрями роботи зі штучним інтелектом — від прискорених обчислень і аналізу великих даних до побудови власних LLM. Nvidia запустила DLI у 2016-му, щоб навчати розробників, дослідників і студентів практичних навичок у сфері ШІ. 

Навчальні блоки у DLI поділяються на курси для самостійного проходження та воркшопи з інструктором. Вартість одного курсу варіюється від $30 до $100, хоча є й безплатні. Воркшопи з інструктором переважно коштують по $500.

Повний модуль із прискорених обчислень обійдеться в $2920. Він містить п’ять воркшопів і дев’ять курсів для самостійного проходження, перший з яких безплатний.

Як пояснює директорка Nvidia Ukraine Олена Зінченко, відкриття доступу до платформи є прямою інвестицією в підготовку майбутнього кадрового потенціалу. Освоєння технологій компанії дасть студентам змогу розробляти продукти для майбутніх роботодавців або працювати над власними стартапами.

