Новини 16/03/2026 08:56

Підсумки 2026 Game Developers Conference: від кризи оперативної пам’яті до «золотої ери» інді-ігор

Дмитро Сімагін

Автор новин

Серед учасників цьогорічної Конференції розробників ігор у Сан-Франциско (2026 Game Developers Conference, GDC) було багато причин для стресу. Стрімка інтеграція штучного інтелекту в гейм-розробку демонструє вкрай неоднозначні наслідки, пише Bloomberg. 

З одного боку, вона значно спрощує та прискорює робочий процес, з іншого — саме через це великі студії вже не потребують такої кількості співробітників. Electronic Arts, один з гігантів індустрії, минулого тижня повідомив про звільнення неназваної кількості персоналу в усіх студіях, які працювали над Battlefield 6. Йдеться про студії Criterion, DICE, Ripple Effect та Movie Studios. Схожа ситуація спостерігається в інших компаніях — всі намагаються оптимізувати витрати завдяки тим можливостям, які надає штучний інтелект.

Зростання вартості оперативної пам’яті, зумовлене, знову ж таки, будівництвом дата-центрів для штучного інтелекту, було головною темою цьогорічної GDC. Це був один з найважливіших наративів заходу, який кинув тінь на грандіозні амбіції Xbox щодо Project Helix і порушив питання про те, як зростання цін може вплинути на створення ігор. 

Вплив дефіциту пам’яті на споживачів простий: оперативна пам’ять стала дорожчою. За даними PC Gamer, ціна на RAM у деяких випадках зросла на 300%. В результаті оновлення ПК значно подорожчало, але проблема лише наростає через те, скільки продуктів постачаються з урахуванням компоненту пам’яті. Іншими словами: обмеження в залізі геймерів змушує розробників більш обережно ставитись до системних вимог у своїх релізах. Видавці ігор більше не можуть надіятись на те, що геймери оновлять свої ПК в найближчому майбутньому.

Ще одна тенденція: зростання аутсорсингу. Оскільки студії скорочують обсяги виробництва та кількість персоналу в надії зберегти бюджети на топові ігри нижче $400 мільйонів, вони залучають все більше партнерів для «спільної розробки» — компаній, які тимчасово допомагають з певними частинами гри. Навіть студії, які колись працювали повністю самостійно, тепер залучають аутсорс.

Інді-ігри зараз крутіші, ніж будь-коли. Незалежні розробники продемонстрували на GDC кілька ігор, над якими вони зараз працюють: деякі з них виглядали просто фантастично. Де шукати причину приросту продуктивності? Знову подивіться в бік штучного інтелекту.

Наприклад, під час панельної дискусії розробники незалежного хіта Clair Obscur: Expedition 33 розповіли, що їм вдалося зберегти свою команду програмістів невеликою завдяки одному великому секрету: більша частина ігрового процесу була створена, використовуючи вбудовану систему сценаріїв Unreal Engine, Blueprints, замість того, щоб писати весь код з нуля.

Нагадаємо, що гейм-розробники більше не хочуть створювати ігри для Xbox.

