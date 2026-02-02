/>
Новини 02/02/2026 12:11

Реліз генератора ігрових світів Project Genie від Google обвалив акції геймдев-компаній

Дмитро Сімагін

Журналіст

Акції найбільших геймдев-компаній обвалились після того, як Google представила нову модель Genie 3 та генератор інтерактивних ігрових світів Project Genie. Цей інструмент здатний створювати віртуальні 3D-світи за простими запитами, що значно скорочує цикл розробки гри, пише Reuters. 

Ринок негативно відреагував на технологію, яка потенційно може змінити десятирічні стандарти розробки комп’ютерних ігор. За підсумками п’ятничних торгів акції Unity Software впали на 21%, акції Roblox — на понад 12%, капіталізація видавця GTA 6 компанії Take-Two Interactive знизилася на 10%.

У Google пояснили, що на відміну від статичних 3D-сценаріїв модель Genie 3 генерує шлях гравця в реальному часі під час його руху та взаємодії зі світом. Система симулює фізику, створюючи динамічне оточення без використання традиційних ігрових движків, таких як Unreal Engine або Unity Engine, скрипти яких відповідають за гравітацію, освітлення, звук та фізику об’єктів і персонажів.

З огляду на те, що створення високобюджетних комп’ютерних ігор зараз займає від 5 до 7 років і потребує сотень мільйонів доларів, поява такої технології може суттєво скоротити цикли виробництва та знизити витрати.

Незважаючи на перспективи прискорення розробки, багато хто побоюється, що нова хвиля автоматизації призведе до чергової хвилі звільнень в геймдев-індустрії, хоча, згідно з дослідженням Google, близько 90% розробників ігор вже й так використовують ШІ-агентів у своїй роботі.

 

