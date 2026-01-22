Розвиток штучного інтелекту доведеться уповільнити, щоб «врятувати суспільство» — голова JP Morgan

Джеймі Даймон, керівник одного з найбільших американських банків JP Morgan, заявив, що штучний інтелект може спричинити «масові заворушення» через надто швидкий розвиток для суспільства. Щоб цього не сталося, уряди та бізнес мають підтримати звільнених працівників, пише The Guardian.

У своєму виступі на Всесвітньому економічному форумі Даймон погодився, що досягнення у сфері штучного інтелекту матимуть величезні переваги, від підвищення продуктивності до лікування хвороб, але цю технологію, можливо, доведеться уповільнити, щоб «врятувати суспільство».

Банкір зазначив, що владі, можливо, доведеться організувати програми фінансової допомоги, професійну перепідготовку, переїзд працівників та їхній достроковий вихід на пенсію.

За його словами, два мільйони водіїв вантажівок у США є прикладом, де може знадобитись підтримка, оскільки на дорогах незабаром з’являться безпілотні вантажівки.

«Чи варто робити все одразу? Якщо 2 мільйони людей перейдуть від водіння вантажівки із заробітком $150 000 на рік на іншу роботу, де будуть отримувати $25 000? Ні. У вас будуть громадянські заворушення. Тому впроваджуйте це поетапно», — порадив Даймон.

Іншої точки зору притримується Дженсен Хуанг, CEO Nvidia, який теж зараз перебуває в Давосі. На його думку, побоювання щодо втрати робочих місць, спричиненої штучним інтелектом, безпідставні. Хуанг заявив що «енергетика створює робочі місця, індустрія чіпів створює робочі місця, будівництво інфраструктури створює робочі місця…».

Він додав: «Це найбільше будівництво інфраструктури в історії людства, воно створить багато робочих місць».

За словами керівника Nvidia, в будівництві дата-центрів буде залучено багато робочих професій, таких як сантехніки, електрики, будівельники, сталевари, мережеві техніки та люди, які встановлюють обладнання для розгортання штучного інтелекту. Це вже призводить до зростання зарплат у цих галузях в США.

Хуанг також заявив, що робототехніка на основі штучного інтелекту — це можливість, яка випадає «раз на покоління» для Європи, оскільки регіон має «неймовірно потужну» промислову виробничу базу.