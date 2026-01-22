logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 22/01/2026 15:28

Розвиток штучного інтелекту доведеться уповільнити, щоб «врятувати суспільство» — голова JP Morgan

Дмитро Сімагін

Журналіст

Джеймі Даймон, керівник одного з найбільших американських банків JP Morgan, заявив, що штучний інтелект може спричинити «масові заворушення» через надто швидкий розвиток для суспільства. Щоб цього не сталося, уряди та бізнес мають підтримати звільнених працівників, пише The Guardian.

У своєму виступі на Всесвітньому економічному форумі Даймон погодився, що досягнення у сфері штучного інтелекту матимуть величезні переваги, від підвищення продуктивності до лікування хвороб, але цю технологію, можливо, доведеться уповільнити, щоб «врятувати суспільство».

Банкір зазначив, що владі, можливо, доведеться організувати програми фінансової допомоги, професійну перепідготовку, переїзд працівників та їхній достроковий вихід на пенсію.

За його словами, два мільйони водіїв вантажівок у США є прикладом, де може знадобитись підтримка, оскільки на дорогах незабаром з’являться безпілотні вантажівки.

«Чи варто робити все одразу? Якщо 2 мільйони людей перейдуть від водіння вантажівки із заробітком $150 000 на рік на іншу роботу, де будуть отримувати $25 000? Ні. У вас будуть громадянські заворушення. Тому впроваджуйте це поетапно», — порадив Даймон.

Іншої точки зору притримується Дженсен Хуанг, CEO Nvidia, який теж зараз перебуває в Давосі. На його думку, побоювання щодо втрати робочих місць, спричиненої штучним інтелектом, безпідставні. Хуанг заявив що «енергетика створює робочі місця, індустрія чіпів створює робочі місця, будівництво інфраструктури створює робочі місця…».

Він додав: «Це найбільше будівництво інфраструктури в історії людства, воно створить багато робочих місць».

За словами керівника Nvidia, в будівництві дата-центрів буде залучено багато робочих професій, таких як сантехніки, електрики, будівельники, сталевари, мережеві техніки та люди, які встановлюють обладнання для розгортання штучного інтелекту. Це вже призводить до зростання зарплат у цих галузях в США.

Хуанг також заявив, що робототехніка на основі штучного інтелекту — це можливість, яка випадає «раз на покоління» для Європи, оскільки регіон має «неймовірно потужну» промислову виробничу базу.

 

Головна > Новини > Розвиток штучного інтелекту доведеться уповільнити, щоб «врятувати суспільство» — голова JP Morgan

Найбільш обговорювані статті

FRACTAL перейменовує свою рекрутингову агенцію на talanovytiFRACTAL перейменовує свою рекрутингову агенцію на talanovyti
Replit запускає інструмент вайб-кодингу iOS-додатківReplit запускає інструмент вайб-кодингу iOS-додатків
Українська компанія MacPaw закриває свій маркетплейс Setapp MobileУкраїнська компанія MacPaw закриває свій маркетплейс Setapp Mobile
У програмах, згенерованих штучним інтелектом, багато помилок безпеки — дослідженняУ програмах, згенерованих штучним інтелектом, багато помилок безпеки — дослідження
У ChatGPT з'явився розширений пошук в історії діалогів. Тільки для платних користувачівУ ChatGPT з’явився розширений пошук в історії діалогів. Тільки для платних користувачів
Meta закриває проект Workrooms — віртуальні простори для віддаленої роботиMeta закриває проект Workrooms — віртуальні простори для віддаленої роботи
У ChatGPT може з'явитись трансляція музики та обробка завантажених файлівУ ChatGPT може з’явитись трансляція музики та обробка завантажених файлів
Google випускає функцію, яка дозволить писати SQL-запити за допомогою звичайного текстуGoogle випускає функцію, яка дозволить писати SQL-запити за допомогою звичайного тексту
Фінансисти всерйоз налякані тим, що квантові обчислення «ось-ось» зламають шифрування біткоїнуФінансисти всерйоз налякані тим, що квантові обчислення «ось-ось» зламають шифрування біткоїну
Штучний інтелект несе загрозу не джуніорам, а тим, хто не хоче адаптуватись — директор AWS

Програмісти назвали три найпопулярніші ШІ-інструменти для роботи з кодом

Сем Альтман сподівається, що штучний інтелект не знищить людство

«Тепер важлива не кваліфікація, а ключові слова»: IT-фахівці розчаровані автоматизованим аналізом резюме

Вчені Стенфорда створили аналог ChatGPT за $600 та виклали його на GitHub

Китайські IT-компанії перевозять жорсткі диски у валізах. Причина в штучному інтелекті

В США відбулися перші змагання програмістів проти штучного інтелекту

Співзасновник Google закликає розробників працювати по 60 годин щотижня в офісі

9 сервісів зі штучним інтелектом для айтівців

Компанії використовують ChatGPT в 66% випадків для написання коду — опитування

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Штучний інтелект негативно впливає на продуктивність досвідчених розробників — результати дослідження

Білл Гейтс: програмування залишиться на 100% людською професією навіть через століття

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

Шифрування, фішинг, наркоторгівля: кіберзлочинці освоюють ChatGPT

І код напише, і таблиці заповнить: 10 корисних інструментів зі штучним інтелектом для айтівців

Які бізнес-задачі вирішує ШІ та як його впровадити. Досвід Favbet Tech

Студент зламав систему безпеки GPT-4: модулі з обходом платного доступу вже лежать на GitHub

Штучний інтелект повністю автоматизує 300 млн робочих місць — Goldman Sachs

Ідея для стартапу: програміст продає написані ChatGPT фітнес-плани по $15

Чатбот Microsoft Bing на GPT-4 тепер доступний всім бажаючим: як скористатися

Сем Альтман стверджує, що Марк Цукерберг пропонував по $100 мільйонів топовим співробітникам OpenAI

«GPT-4 може стати останнім великим досягненням»: CEO OpenAI заявив, що стратегія компанії приречена

Топ текстів
- 4 тижні назад
Кібербезпека, ШІ та хмари. Кейси компанії, яка втретє стала найкращим партнером Microsoft в Україні
Спецпроєкти - 4 тижні назад
В одеському виші відкрили навчальну аптеку, де студенти отримуватимуть практичні навички професії
Новини - 2 тижні назад
Творець Claude Code показав, як він використовує цей інструмент у своїх робочих процесах
Новини - 3 тижні назад
«У кампусі панує гнітюча атмосфера»: випускники топових вузів США не можуть знайти роботу в ІТ
Новини - 4 тижні назад
OpenAI непомітно розгортає «блоки форматування» в ChatGPT
Новини - 1 місяць назад
Amazon викрила IT-фахівця з КНДР завдяки мілісекундам затримки при натисканні клавіатури
Новини - 1 місяць назад
Мінфін все ж таки готується ввести ПДВ для ФОП третьої групи
Новини - 3 тижні назад
Розробник пропонує перенести системи штучного інтелекту з Python на Java
Новини - 7 днів назад
GPT-5.2 написала веб-браузер з нуля. Модель створила три мільйони рядків коду і працювала безперервно цілий тиждень
Новини - 4 тижні назад
В Україні офіційно затвердили День програміста: коли відзначати нове свято

Новини

Розвиток штучного інтелекту доведеться уповільнити, щоб «врятувати суспільство» — голова JP Morgan

 22.01.2026 15:28

Найбільш популярне середовище керування SQL Server тепер підтримує автозавершення коду GitHub Copilot

 22.01.2026 12:26

Blue Origin запускає супутниковий інтернет TeraWave зі швидкістю до 6 Тбіт/сек

 22.01.2026 11:13

Заснований українцями стартап Preply отримав оцінку в $1,2 млрд

 22.01.2026 09:45

Microsoft оновила React Native для Windows

 21.01.2026 16:23

«Половина джуніорів втратять роботу»: керівники Anthropic і Google DeepMind песимістично оцінюють майбутнє початківців

 21.01.2026 14:55

Податки від ІТ-бізнесу зросли на 34% — очільниця ДПС України

 21.01.2026 11:56

Україна передасть союзникам «мільйони годин відео», зроблених з військових дронів, для навчання ШІ-моделей

 21.01.2026 10:35

Нова сварка між Маском та Альтманом: обидва з'ясовували, чия технологія вбила більше людей

 21.01.2026 09:30

X відкриває вихідний код свого алгоритму. Він написаний на Rust і Python

 20.01.2026 16:51

Спецпроєкти

В одеському виші відкрили навчальну аптеку, де студенти отримуватимуть практичні навички професії
ШІ в розробці: що працює, що ні та як отримати від нього користь
Топ текстів тижня
1.
GPT-5.2 написала веб-браузер з нуля. Модель створила три мільйони рядків коду і працювала безперервно цілий тиждень
2.
Google випускає функцію, яка дозволить писати SQL-запити за допомогою звичайного тексту
3.
Минулого року в усьому світі скоротили 244 тисячі IT-працівників — дослідження RationalFX
4.
X відкриває вихідний код свого алгоритму. Він написаний на Rust і Python
5.
У ChatGPT з’явився розширений пошук в історії діалогів. Тільки для платних користувачів
6.
JavaScript-бібліотеку jQuery оновлено до версії 4.0. Це перший реліз з 2016 року
7.
ШІ в розробці: що працює, що ні та як отримати від нього користь
8.
У програмах, згенерованих штучним інтелектом, багато помилок безпеки — дослідження
9.
Фінансисти всерйоз налякані тим, що квантові обчислення «ось-ось» зламають шифрування біткоїну
10.
«Зараз вони продуктивніші, ніж коли-небудь»: Salesforce припиняє пошук нових розробників

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: