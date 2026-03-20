Composer 2: в Cursor додали модель, яка випереджає Claude Opus 4.6

Стартап Anysphere, відомий своїм агентним редактором коду Cursor, представив оновлену модель кодування під назвою Composer 2. Вона має низьку вартість використання, випереджаючи за деякими параметрами найкращу на сьогодні LLM-модель Claude Opus 4.6 від Anthropic. Новинка вже додана в агентний редактор коду Cursor.

Реліз Composer 2 — це стратегічний крок для Anysphere, спрямований на повну незалежність від API OpenAI та Anthropic, з якими компанія тепер напряму конкурує.

Технічна специфіка

На відміну від GPT-5 чи Claude Opus, які є універсальними моделями, Composer 2 тренували виключно на коді.

Data-centric approach: Співзасновник компанії Аман Сангер зазначив, що модель «не вміє писати вірші чи рахувати податки». Весь обчислювальний ресурс було спрямовано на логіку програмування та розуміння архітектури великих репозиторіїв.

Long-horizon tasks: Головна фішка моделі — здатність виконувати складні послідовні дії (агентність). Вона може самостійно вносити зміни у десятки файлів, запускати тести в терміналі та ітеративно виправляти помилки до досягнення результату.

Що по бенчмарках?

Згідно з внутрішніми тестами CursorBench та індустріальним Terminal-Bench 2.0:

Composer 2 обходить Claude Opus 4.6 у задачах, що стосуються роботи з CLI та складного рефакторингу.

Модель все ще трохи поступається GPT-5.4 у «сирому» інтелекті, але виграє за рахунок глибокої інтеграції в IDE та специфічного контексту кодової бази.

Економіка та доступність

Cursor ламає ринок ціноутворення на токени, пропонуючи значно нижчі тарифи для self-hosted або API-використання:

Standard: $0.50 / $2.50 (вхідні/вихідні за 1 млн токенів). Це майже на 86% дешевше за попередні ітерації.

Fast (Default): $1.50 / $7.50 — варіант з низькою затримкою (latency), який став стандартним для користувачів IDE.

Ризики та фінанси

На фоні успіху (понад 1 млн активних користувачів щодня та 50 000 корпоративних клієнтів, включаючи Stripe та Figma), Anysphere веде переговори про новий раунд інвестицій з оцінкою у $50 млрд. Головний виклик — втримати темп, оскільки Anthropic зі своїм Claude Code та OpenAI з оновленим Codex наступають на п’яти, інтегруючи агентські функції безпосередньо у свої екосистеми.

