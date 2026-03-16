Розробники штучного інтелекту готові платити $80 за двогодинне відео, як ви робите домашні справи

Нейромережі виходять з комп’ютерів у реальний світ, де розробники платять звичайним людям за відеозаписи їхнього повсякденного побуту. Далі ці відео використовують для навчання штучного інтелекту, який стане основою для домашніх роботів нового покоління, пише Los Angeles Times.

Текстові масиви з інтернету вже вичерпали свій потенціал. Вони не здатні надати алгоритмам розуміння того, як правильно тримати ніж або відкривати дверцята шафи. Тому зараз десятки тисяч фрілансерів з усього світу через спеціалізовані платформи отримують гроші за зйомку того, як вони миють посуд, завантажують білизну в пральну машину або прасують одяг.

Розробникам нейромереж потрібні мільйони годин подібного контенту, який наочно демонструє взаємодію людини з предметами. За двогодинне відео IT-компанії платять приблизно $80.

Sunain, стартап зі збору даних, лише в Лос-Анджелесі має понад 1400 фрілансерів, які перетворили свої будинки на мініатюрні лабораторії руху. Загалом у програмі беруть участь близько 25 тисяч учасників з 30 країн. Компанія розсилає їм компактні відеокамери, які фіксують детальні рухи рук і кистей, коли люди готують їжу чи прибирають в кімнаті.

Для Sunain людські рухи надзвичайно важливі. На відміну від сценарійних послідовностей, спонтанні дії, такі як відхід від плити, щоб вимкнути протікаючий кран, демонструють роботам, як реагувати на несподівані дії та змінювати пріоритети під час виконання роботи.

Боротьба за отримання даних про поведінку в реальному світі зараз є одним із найшвидше зростаючих напрямків індустрії штучного інтелекту. Компанія ринкових досліджень Grand View Research прогнозує, що світовий ринок збору та маркування даних до 2030 року може досягти $17 мільярдів. Scale AI, компанія, яку нещодавно купила Meta, стверджує, що зібрала щонайменше 100 000 годин відеоматеріалів для робототехніки. Інший конкурент, Encord, залучив $60 мільйонів цього року після того, як повідомив про десятикратне зростання доходів від своєї фізичної діяльності зі штучним інтелектом.

