Новини 16/03/2026 12:18

Розробники штучного інтелекту готові платити $80 за двогодинне відео, як ви робите домашні справи

Дмитро Сімагін

Автор новин

Нейромережі виходять з комп’ютерів у реальний світ, де розробники платять звичайним людям за відеозаписи їхнього повсякденного побуту. Далі ці відео використовують для навчання штучного інтелекту, який стане основою для домашніх роботів нового покоління, пише Los Angeles Times.

Текстові масиви з інтернету вже вичерпали свій потенціал. Вони не здатні надати алгоритмам розуміння того, як правильно тримати ніж або відкривати дверцята шафи. Тому зараз десятки тисяч фрілансерів з усього світу через спеціалізовані платформи отримують гроші за зйомку того, як вони миють посуд, завантажують білизну в пральну машину або прасують одяг. 

IT-компанії платять $80 за двогодинне відео, як ви робите домашні вправи

Розробникам нейромереж потрібні мільйони годин подібного контенту, який наочно демонструє взаємодію людини з предметами. За двогодинне відео IT-компанії платять приблизно $80.

Sunain, стартап зі збору даних, лише в Лос-Анджелесі має понад 1400 фрілансерів, які перетворили свої будинки на мініатюрні лабораторії руху. Загалом у програмі беруть участь близько 25 тисяч учасників з 30 країн. Компанія розсилає їм компактні відеокамери, які фіксують детальні рухи рук і кистей, коли люди готують їжу чи прибирають в кімнаті. 

IT-компанії платять $80 за двогодинне відео, як ви робите домашні вправи

Для Sunain людські рухи надзвичайно важливі. На відміну від сценарійних послідовностей, спонтанні дії, такі як відхід від плити, щоб вимкнути протікаючий кран, демонструють роботам, як реагувати на несподівані дії та змінювати пріоритети під час виконання роботи.

Боротьба за отримання даних про поведінку в реальному світі зараз є одним із найшвидше зростаючих напрямків індустрії штучного інтелекту. Компанія ринкових досліджень Grand View Research прогнозує, що світовий ринок збору та маркування даних до 2030 року може досягти $17 мільярдів. Scale AI, компанія, яку нещодавно купила Meta, стверджує, що зібрала щонайменше 100 000 годин відеоматеріалів для робототехніки. Інший конкурент, Encord, залучив $60 мільйонів цього року після того, як повідомив про десятикратне зростання доходів від своєї фізичної діяльності зі штучним інтелектом.

Нагадаємо, не так давно штучний інтелект, вперше в історії, посварився з розробником після того, як той відхилив його код.

Найбільш обговорювані статті

Meta купує Moltbook: соціальну мережу для агентів та ботівMeta купує Moltbook: соціальну мережу для агентів та ботів
OpenAI вбудує генератор відео Sora в інтерфейс ChatGPTOpenAI вбудує генератор відео Sora в інтерфейс ChatGPT
Meta додає нові методи захисту від шахраїв у WhatsApp та MessengerMeta додає нові методи захисту від шахраїв у WhatsApp та Messenger
CEO Kyivstar.Tech про 6G та українську LLM: має стати основою для створення цифрових продуктівCEO Kyivstar.Tech про 6G та українську LLM: має стати основою для створення цифрових продуктів
JetBrains представляє нові інструменти для програмістів: Air та Junie CLIJetBrains представляє нові інструменти для програмістів: Air та Junie CLI
Після скандалу найдорожча IT-компанія з українським корінням Grammarly (Superhuman) змінила нову функціюПісля скандалу найдорожча IT-компанія з українським корінням Grammarly (Superhuman) змінила нову функцію
Gemini в Google Docs тепер самостійно пише тексти. Але не всімGemini в Google Docs тепер самостійно пише тексти. Але не для всіх
Між NASA та SpaceX виникла суперечка: не можуть обрати варіант висадки на МісяцьМіж NASA та SpaceX виникла суперечка: не можуть обрати варіант висадки на Місяць
Zoom випустить фотореалістичних аватарів, які замінять людей на нарадахZoom випустить фотореалістичних аватарів, які замінять людей на нарадах
Штучний інтелект несе загрозу не джуніорам, а тим, хто не хоче адаптуватись — директор AWS

Програмісти назвали три найпопулярніші ШІ-інструменти для роботи з кодом

Сем Альтман сподівається, що штучний інтелект не знищить людство

«Тепер важлива не кваліфікація, а ключові слова»: IT-фахівці розчаровані автоматизованим аналізом резюме

Вчені Стенфорда створили аналог ChatGPT за $600 та виклали його на GitHub

Китайські IT-компанії перевозять жорсткі диски у валізах. Причина в штучному інтелекті

В США відбулися перші змагання програмістів проти штучного інтелекту

Співзасновник Google закликає розробників працювати по 60 годин щотижня в офісі

9 сервісів зі штучним інтелектом для айтівців

Компанії використовують ChatGPT в 66% випадків для написання коду — опитування

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Штучний інтелект негативно впливає на продуктивність досвідчених розробників — результати дослідження

Білл Гейтс: програмування залишиться на 100% людською професією навіть через століття

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

Шифрування, фішинг, наркоторгівля: кіберзлочинці освоюють ChatGPT

І код напише, і таблиці заповнить: 10 корисних інструментів зі штучним інтелектом для айтівців

Які бізнес-задачі вирішує ШІ та як його впровадити. Досвід Favbet Tech

Студент зламав систему безпеки GPT-4: модулі з обходом платного доступу вже лежать на GitHub

Штучний інтелект повністю автоматизує 300 млн робочих місць — Goldman Sachs

Ідея для стартапу: програміст продає написані ChatGPT фітнес-плани по $15

Чатбот Microsoft Bing на GPT-4 тепер доступний всім бажаючим: як скористатися

Сем Альтман стверджує, що Марк Цукерберг пропонував по $100 мільйонів топовим співробітникам OpenAI

«GPT-4 може стати останнім великим досягненням»: CEO OpenAI заявив, що стратегія компанії приречена

Топ текстів
Спецпроєкти - 2 тижні назад
Чому сертифікована платформа швидше масштабується: технічний погляд та досвід команди SharksCode
Спецпроєкти - 1 місяць назад
Не просто коробка з бантом. Як оригінально подарувати гаджет: 5 незатратних способів
Новини - 4 тижні назад
Творець Claude Code: програмісти припинять писати код до кінця 2026 року
Новини - 2 тижні назад
У соцмережах набирає популярності тренд Cancel ChatGPT
Новини - 1 місяць назад
Spotify: наші найкращі програмісти «не написали жодного рядка коду з грудня»
Новини - 1 місяць назад
Визначено країну Європи, де IT-фахівцям пропонують найбільші зарплати
Новини - 4 тижні назад
Ажіотаж навколо агента OpenClaw спровокував дефіцит комп’ютерів Mac: черги до 6 тижнів
Новини - 4 тижні назад
Розробник OpenClaw пояснив, чому відхилив «мільярдну пропозицію» Цукерберга
Новини - 4 дні назад
Google готова за три долари врятувати ваш старий ПК, несумісний з Windows 11
Новини - 3 тижні назад
Google без попередження блокує користувачів, які підключають Gemini до OpenClaw

Новини

Розробники штучного інтелекту готові платити $80 за двогодинне відео, як ви робите домашні справи

 16.03.2026 12:18

Молоді розробники, які користуються тарифним планом GitHub Student, зіткнулись з несподіваними обмеженнями

 16.03.2026 10:27

Підсумки 2026 Game Developers Conference: від кризи оперативної пам'яті до «золотої ери» інді-ігор

 16.03.2026 08:56

Windows 11 отримала підтримку екстремальної частоти оновлення екрану

 13.03.2026 16:48

Meta відкладає реліз LLM Avocado: порівняння з конкурентами поки не вражає

 13.03.2026 15:45

Рації, пейджери та телефонні будки: блокування мобільного інтернету повертає росіян у 90-ті

 13.03.2026 14:34

Тепер Gemini може замовити для вас обід чи викликати таксі

 13.03.2026 11:52

Claude тепер вміє створювати графіку та візуалізації

 13.03.2026 10:36

Оновлення Tinder: користувачам пропонують 10 нових способів знайомств

 13.03.2026 08:53

Google Antigravity обурює розробників: ціни злітають, а квоти тануть

 12.03.2026 17:39

Спецпроєкти

ITC запустить текстову трансляцію Samsung Galaxy Unpacked 2026
Магія інновацій: як перетворити щоденний догляд на справжнє мистецтво за допомогою смарт-девайсів
Чому сертифікована платформа швидше масштабується: технічний погляд та досвід команди SharksCode
Топ текстів тижня
1.
Google готова за три долари врятувати ваш старий ПК, несумісний з Windows 11
2.
Після скандалу найдорожча IT-компанія з українським корінням Grammarly (Superhuman) змінила нову функцію
3.
Оптимізм IT-фахівців згасає: Glassdoor оприлюднив індекс довіри
4.
Рації, пейджери та телефонні будки: блокування мобільного інтернету повертає росіян у 90-ті
5.
Оновлення Tinder: користувачам пропонують 10 нових способів знайомств
6.
OpenAI відкладає запуск «режиму для дорослих» у ChatGPT: виникли проблеми
7.
Заробляли на DDoS-атаках: у Польщі викрито групу школярів-хакерів, наймолодшому 12 років
8.
Набір експлойтів Coruna, який росіяни застосовували для атак на iPhone в Україні, ймовірно створений оборонним підрядником США
9.
Між NASA та SpaceX виникла суперечка: не можуть обрати варіант висадки на Місяць
10.
Найпопулярніший проект GitHub виявився шахрайством: софт, який допоможе «бачити крізь стіни»

