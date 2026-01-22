logo

Новини 22/01/2026 09:45

Заснований українцями стартап Preply отримав оцінку в $1,2 млрд

Дмитро Сімагін

Журналіст

Компанія Preply, яка з’єднує тих, хто вивчає іноземні мови, з репетиторами, після чергового раунду фінансування отримала оцінку в $1,2 мільярди. Це робить стартап третім «єдинорогом» в історії, який заснували українці, після Fintech-IT Group та Grammarly, повідомляє TechCrunch.

Preply створили у 2012 році три українці: Кирило Бігай (CEO), Сергій Лук’янов і Дмитро Волошин. Зараз послугами компанії користуються понад 100 000 викладачів і студентів з усього світу. Preply має 4 офіси: в Києві, Барселоні, Нью-Йорку та Лондоні. З 750 співробітників приблизно 150 людей працюють у київському офісі.

За словами Бігая, його компанія застосовує штучний інтелект до таких функцій, як конспекти уроків та домашні завдання, а також для підбору репетиторів для учнів, які найкраще відповідають їхнім потребам.

Сайт компанії посилається на результати дослідження, згідно якого учні Preply досягають до 3 разів швидшого вивчення мови, з помітним прогресом лише за 12 тижнів.

Після раунду серії D стартап залучив фінансування на суму $150 мільйонів від компанії WestCap. Ці кошти Preply планує спрямувати на розширення офісів у Нью-Йорку та Лондоні, а також на розробку персоналізованих інструментів штучного інтелекту. 

Раніше в проект інвестували такі фонди, як Horizon Capital, Hoxton Ventures, Owl Ventures та Techstars Berlin. З кінця 2024 року Preply вийшов на операційну прибутковість за показником EBITDA.

Нагадаємо, що в жовтні минулого року єдиноріг з українським корінням Grammarly отримав нову назву Superhuman і запустив ШІ-помічника.

