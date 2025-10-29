Єдиноріг з українським корінням Grammarly отримав нову назву Superhuman і запустив ШІ-помічника

Компанія Grammarly, яку в 2009 році заснували три українці: Алекс Шевченко, Макс Литвин і Дмитро Лідер, перейменувала себе на Superhuman. Зміна назви відбулась за кілька місяців після того, як у липні Grammarly придбала поштового клієнта Superhuman, пише TechCrunch.

Компанія також презентувала нового помічника на базі штучного інтелекту під назвою Superhuman Go, який вбудований в існуюче розширення Grammarly. Помічник може надавати пропозиції щодо написання тексту та залишати відгуки про електронні листи. Користувачі можуть підключати його до інших програм, таких як Jira, Gmail, Google Диск і Google Календар, щоб надати помічнику більше контексту. Superhuman Go може використовувати ці конектори для виконання таких завдань, як реєстрація заявок або отримання інформації про доступність користувача під час планування зустрічі.

У майбутньому Superhuman планує додати функціональність новому помічнику, що дозволить йому отримувати дані з таких джерел, як CRM та внутрішні системи, щоб пропонувати кращі поради до тексту електронних листів.

Користувачі можуть спробувати Superhuman Go, увімкнувши однойменний елемент меню в розширенні Grammarly. План підписки Pro, який коштує $12 на місяць (оплачується щорічно), забезпечує підтримку граматики та стилю кількома мовами. План Business, який коштує $33 на місяць (оплачується щорічно), надає користувачам доступ до Superhuman Mail.

Нагадаємо, що два місяці тому керівництво компанії Grammarly заявило про плани розширити офіс у Києві.