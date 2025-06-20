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Новини 20/06/2025

Програмісти яких країн найчастіше генерують код — результати дослідження

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Розробники програмного забезпечення із США виявились найактивнішими в світі користувачами чат-ботів і помічників кодування на основі штучного інтелекту. Це стверджується в звіті чотирьох дослідників, які проаналізували 80 мільйонів зразків коду від 200 тисяч розробників, які надіслали їх на GitHub між 2018 і 2024 роками, пише The Register.

Дослідники – Сімоне Даніотті, Йоганнес Вакс, Сяннань Фен та Френк Неффке – розробили модель машинного навчання для аналізу матеріалів, поданих на GitHub, і виявили, що приблизно 30,1% функцій Python, отриманих зі Сполучених Штатів і поданих на GitHub у 2024 році, були згенеровані штучним інтелектом.

Друге місце посіла Німеччина з 24,3%, випередивши Францію (23,2%), Індію (21,6%), Росію (15,4%) та Китай (11,7%). Дані по інших країнах відсутні.

У дослідженні також зазначено, що нові користувачі GitHub використовують інструменти на основі штучного інтелекту частіше, ніж розробники-ветерани, а чоловіки та жінки застосовують ШІ з однаковою швидкістю. 

Крім того, з’ясувалось, що як тільки розробники досягають показника в 30% у використанні штучного інтелекту в своєму коді, щоквартальні коміти зростають на 2,4%.

Нагадаємо, що згідно іншого дослідження, проведеного Cloudsmith 2025 Artifact Management Report, третина згенерованого коду потрапляє в продакшн без перевірки.

Партнер видання

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