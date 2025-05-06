Помічник з кодування Amazon Q Developer тепер доступний на GitHub

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Amazon Q Developer — генеративний помічник у написанні коду, яким досі можна було скористатись лише як розширенням або плагіном для JetBrains, VS Code, Visual Studio, Command Line та Eclipse, тепер доступний на GitHub. Про це повідомляє Neowin.

Нова preview-версія Amazon Q Developer для GitHub доступна безкоштовно та навіть не потребує облікового запису AWS. Розробники можуть отримати до неї доступ на GitHub.com та GitHub Enterprise Cloud. Інструмент можна використовувати протягом усього життєвого циклу розробки програмного забезпечення, включаючи кодування, тестування та розгортання. Amazon Q Developer також може автоматично генерувати запити на перевірку.

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У той час як більшість інших помічників коду на базі штучного інтелекту зосереджені на вайб-кодуванні, Amazon Q Developer призначено для масштабних корпоративних робочих навантажень, таких як портування .NET з Windows на Linux, модернізація мейнфрейм-додатків, міграція та модернізація робочих навантажень VMware, а також оновлення версій Java.

«Використання Amazon Q Developer у GitHub – це як мати повноцінного розробника, з яким ви можете співпрацювати для розробки нових функцій, пришвидшення процесу перевірки коду та покладатися на нього для покращення безпеки та якості вашого коду. Ви також можете використовувати його для автоматизації міграції з програм Java 8 та 11 на Java 17, що значно полегшить початок проекту міграції, який ви, можливо, відкладали довгий час», — заявив Матеус Гімарайнш, представник AWS Developers.



Нагадаємо, що у березні 2025 року компанія Amazon представила Nova Act, новий агент зі штучним інтелектом, який може керувати веб-браузером і самостійно виконувати деякі прості дії замість людини. Також Amazon випустила Nova Act SDK — набір інструментів, який дозволяє розробникам створювати прототипи агентів за допомогою Nova Act.

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