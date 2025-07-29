Microsoft тестує в Edge новий режим Copilot Mode — він перетворює браузер у віртуального помічника
Microsoft розширює функціонал браузера Edge завдяки інтеграції нового режиму роботи Copilot Mode. Тепер віртуальний помічник Copilot може бачити всі відкриті вкладки, порівнювати вміст, допомагати з покупками та бронюваннями, а також аналізувати історію дій в інтернеті, пише TechCrunch.
Режим Copilot Mode має такі функції:
- Контекстуальний пошук за вкладками: тепер можна, наприклад, попросити штучний інтелект порівняти ціни на готелі або вибрати найкращий ноутбук серед відкритих вкладок.
- Голосова навігація: Copilot може шукати інформацію на сайті або перемикати вкладки після голосової команди.
- Автобронювання: після команди користувача Copilot отримує доступ до історії браузера та логінів, щоб, наприклад, самостійно бронювати столик в ресторані.
- Видимість в інтерфейсі: Copilot тепер інтегрований в адресний рядок та сторінку нової вкладки.
Завдяки тому, що Copilot тепер може аналізувати минулі інтернет-сесії в браузері, він може пропонувати людям продовжувати роботу над проектом або дослідженням з того місця, де вони зупинилися, рекомендуючи наступні кроки.
Поки що Copilot Mode знаходиться в експериментальному статусі та доступний для всіх безкоштовно, але з обмеженнями щодо використання. Microsoft допускає, що пізніше можливий перехід на платну модель.
За бажанням новий режим можна в будь-який момент вимкнути в налаштуваннях Edge і продовжити користуватися браузером як завжди.
Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: