Microsoft тестує в Edge новий режим Copilot Mode — він перетворює браузер у віртуального помічника

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Microsoft розширює функціонал браузера Edge завдяки інтеграції нового режиму роботи Copilot Mode. Тепер віртуальний помічник Copilot може бачити всі відкриті вкладки, порівнювати вміст, допомагати з покупками та бронюваннями, а також аналізувати історію дій в інтернеті, пише TechCrunch.

Режим Copilot Mode має такі функції:

Контекстуальний пошук за вкладками : тепер можна, наприклад, попросити штучний інтелект порівняти ціни на готелі або вибрати найкращий ноутбук серед відкритих вкладок.

Голосова навігація : Copilot може шукати інформацію на сайті або перемикати вкладки після голосової команди.

Автобронювання : після команди користувача Copilot отримує доступ до історії браузера та логінів, щоб, наприклад, самостійно бронювати столик в ресторані.

Видимість в інтерфейсі: Copilot тепер інтегрований в адресний рядок та сторінку нової вкладки.

Завдяки тому, що Copilot тепер може аналізувати минулі інтернет-сесії в браузері, він може пропонувати людям продовжувати роботу над проектом або дослідженням з того місця, де вони зупинилися, рекомендуючи наступні кроки.

Поки що Copilot Mode знаходиться в експериментальному статусі та доступний для всіх безкоштовно, але з обмеженнями щодо використання. Microsoft допускає, що пізніше можливий перехід на платну модель.

За бажанням новий режим можна в будь-який момент вимкнути в налаштуваннях Edge і продовжити користуватися браузером як завжди.

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