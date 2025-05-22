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Новини 22/05/2025

Помічник з кодування Google Jules став загальнодоступним

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Google оголосила, що її новий помічник з кодування Jules тепер доступний в усьому світі в публічній бета-версії. Цей реліз знаменує собою чергову спробу компанії захопити стрімко зростаючий ринок агентів на базі штучного інтелекту, які розглядаються як більш практична версія чат-ботів. Практично кожен великий IT-гігант вже запустив власний агентський продукт за останні місяці, пише ZDNet.

Вперше представлений Google Labs у грудні, Jules позиціонується як надійний, автоматизований помічник з кодування, який може керувати широким спектром трудомістких завдань від імені розробника. Модель є «асинхронною», тобто вона може запускати та працювати над завданнями, не чекаючи завершення кожного з них. Після цього інструмент надає повний огляд змін, внесених до коду.

Jules побудовано на базі LLM-моделі Gemini 2.5 Pro, яка перевершує інші провідні моделі, включаючи o3-mini від OpenAI та Claude 3.7 Sonnet від Anthropic, за ключовими тестами, такими як математика та редагування коду.

Jules може працювати безпосередньо в кодовій базі користувача, наприклад, аналізуючи повний контекст проекту та приймаючи рішення без потреби в «пісочниці (тобто окремому та контрольованому середовищі тестування). Він також інтегрується з GitHub, що усуває необхідність для розробників вручну перемикатися між платформами.

Нагадаємо, що в грудні Jules випустили лише для обраної групи довірених тестувальників Google, і він тоді працював на базі LLM-моделі Google Gemini 2.0, яка значно поступається більш потужній 2.5 Pro.

 

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